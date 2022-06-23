«Київпастранс» відновить рух тролейбусів на пошкоджених обстрілами ділянках

Під час обстрілу столиці у березні пошкодилась тролейбусна мережа

Комунальники обіцяють запустити рух тролейбусів до 7 липня

КП «Київпастранс» відновлює пошкоджені ділянки контактної мережі тролейбусів, які постраждали через російські ракетні обстріли, повідомляє КМДА.

Йдеться про ділянки на вулиці Кирилівській, площі Валерія Марченка, проспекті Перемоги та вулиці Юрія Іллєнка. Усю мережу на пошкоджених ділянках обіцяють відновити «впродовж двох тижнів», тобто до 7 липня.

Після завершення робіт зможуть знову запустити тролейбуси №6, 18, 25, 28, 33, 16, 23, 35, 5, 7.

Наразі в Києві курсує 131 тролейбус на 31 маршруті. Перелік актуальних маршрутів транспорту та розклад можна подивитися тут.

Раніше влада Києва опублікувала перелік небезпечних парків.

Нагадаємо, влада Києва перекриє рух Південним мостом.

Як повідомлялося, у Києві від 20 червня, відновлено автомобільний рух по мосту Метро та Патона. Також відновлена робота громадського транспорту, який проходить через міст Патона.