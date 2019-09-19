Відтепер в’їзд вантажівок до Києва щоранку буде обмежений



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Обмеження на в’їзд до Києва з боку Борисполя діятиме на постійній основі

Із 19 вересня щоранку із 7:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя обмежуватимуть, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, повідомляє пресслужба міськдержадміністрації.

Зазначається, що обмеження на в’їзд діятиме на постійній основі.

«Стан повітря у Києві моніторять постійно. Цілодобово працює пересувна лабораторія Комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС). Особлива увага приділена територіям, де спостерігається найбільша задимленість. Мова йде про житлові масиви на лівому березі столиці», - додали в КМДА.

Раніше повідомлялося, що в жовтні навколо Києва встановлять перші 6 датчиків автоматичного зважування вантажівок на ходу (WiM).