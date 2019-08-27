У жовтні навколо Києва встановлять перші пункти зважування вантажівок



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На під'їздах до Києва на дорогах М-06, М-03, М-01, М-05, М-07 побудують шість майданчиків для автоматичного зважування у русі

Будівництво та встановлення перших станцій автоматичного зважування вантажівок на ходу почалося 26 серпня 2019 року на трасі Київ-Чоп

У жовтні 2019 року навколо Києва встановлять перші 6 датчиків автоматичного зважування вантажівок на ходу (WiM).

Про це повідомив голова Укравтодору Славомір Новак в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«У жовтні плануємо запустити перші шість пунктів WiM на під’їздах до Києва. Це пілотний проєкт, який ми фінансуємо коштом міжнародних фінансових організацій. На його реалізацію ми отримали близько 7 мільйонів євро Міжнародного банку реконструкції та розвитку», — повідомив Новак.

Зазначається, що будівництво та встановлення перших станцій автоматичного зважування вантажівок на ходу почалося 26 серпня 2019 року на трасі Київ-Чоп. Загалом в Україні таких систем планують встановити близько сотні. Їхня мета — запобігти перевантаженню на дорожнє покриття, яке призводить до руйнування доріг.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким запроваджується автоматичне зважування вантажівок та підвищуються штрафи за порушення вимог щодо максимально допустимої ваги вантажів.

У вересні 2018 року голова Укравтодору Славомір Новак повідомляв, що на під’їздах до Києва почали будувати 6 автоматичних пунктів для зважування автомобілів.

Як повідомлялося, в неділю вранці в Харкові обвалилася одна сторона мосту від ринку «Лоск» у напрямку селища Пісочин. Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) повідомило, що за попередніми даними аварійне руйнування частини шляхопроводу через залізницю на дорозі М-18 в районі с. Пісочин (об'їзна Харкова) сталося внаслідок динамічного удару перевантаженої фури.