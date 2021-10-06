Під час ліквідації пожежі в будинку під Києвом виявлено тіло чоловіка (фото)

Причини пожежі та обставини загибелі чоловіка встановлять правоохоронці

У селі Мала Олександрівка поблизу Борисполя сталася пожежа в приватному житловому будинку. На місце було направлено чергові караули кількох рятувальних частин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальники встановили, що виникло загорання на першому поверсі триповерхового приватного житлового будинку.

Під час ліквідації пожежі в будівлі було виявлено тіло чоловіка 1953 року народження.

На гасіння залучалися три одиниці пожежно-рятувальної техніки та вісім чоловік особового складу ДСНС.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 2 жовтня сталася пожежа в нежитловій будівлі на вул. Драгомирова, 9-Б у Голосіївському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

5 жовтня сталася пожежа у приватному житловому будинку на вул. Радосинська у Деснянському районі столиці. У ході ліквідації пожежі у будинку було виявлено тіло жінки 1938 року народження без ознак життя.