Трагедія на Київщині: під час пожежі загинула жінка

Син намагався врятувати матір і сам ледь не загинув

У квартирі у смт Димер сталася пожежа з фатальними наслідками. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежа виникла 7 жовтня. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгород о 20:54.

На місці рятувальники виявили загорання в одній із кімнат трьохкімнатної квартири. До працівників ДСНС звернулися сусіди з повідомленням, що у квартирі перебувають люди.

Під час розвідки у приміщенні було знайдено тіло жінки, 1946 року народження, та виявлено чоловіка, 1975 року народження. Це був син жінки, який, дізнавшись про пожежу, намагався врятувати матір.

Пожежу було ліквідовано о 22:04.

До ліквідації пожежі було залучено вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, днями в селі Мала Олександрівка поблизу Борисполя сталася пожежа в приватному житловому будинку. Під час ліквідації пожежі в будівлі рятувальники виявили тіло чоловіка, 1953 року народження.

2 жовтня сталася пожежа в нежитловій будівлі на вул. Драгомирова, 9-Б у Голосіївському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

5 жовтня сталася пожежа у приватному житловому будинку на вул. Радосинська у Деснянському районі столиці. У ході ліквідації пожежі у будинку було виявлено тіло жінки 1938 року народження без ознак життя.