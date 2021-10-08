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    Трагедія на Київщині: під час пожежі загинула жінка

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    Пожежа сталась у трикімнатній квартирі в смт Димер - Трагедія на Київщині: під час пожежі загинула жінка
    Пожежа сталась у трикімнатній квартирі в смт Димер
    Фото: ДСНС

    Син намагався врятувати матір і сам ледь не загинув

    У квартирі у смт Димер сталася пожежа з фатальними наслідками. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежа виникла 7 жовтня. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерської служби 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишгород о 20:54.

    На місці рятувальники виявили загорання в одній із кімнат трьохкімнатної квартири. До працівників ДСНС звернулися сусіди з повідомленням, що у квартирі перебувають люди.

    Під час розвідки у приміщенні було знайдено тіло жінки, 1946 року народження, та виявлено чоловіка, 1975 року народження. Це був син жінки, який, дізнавшись про пожежу, намагався врятувати матір.

    Пожежу було ліквідовано о 22:04.

    До ліквідації пожежі було залучено вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, днями в селі Мала Олександрівка поблизу Борисполя сталася пожежа в приватному житловому будинку. Під час ліквідації пожежі в будівлі рятувальники виявили тіло чоловіка, 1953 року народження.

    2 жовтня сталася пожежа в нежитловій будівлі на вул. Драгомирова, 9-Б у Голосіївському районі столиці. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка.

    5 жовтня сталася пожежа у приватному житловому будинку на вул. Радосинська у Деснянському районі столиці. У ході ліквідації пожежі у будинку було виявлено тіло жінки 1938 року народження без ознак життя.

    Теги: пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники жінка
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    Трагедія на Київщині: під час пожежі загинула жінка