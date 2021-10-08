Масштабна пожежа на Лук’янівці: згорів старовинний будинок (фото, відео)

На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилося дві години

У п’ятницю, 8 жовтня, на світанку сталася пожежа на вул. Дмитрівській, 23 у Шевченківському районі столиці (Лук’янівка). Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 05:14, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці встановили, що горить одноповерхова недіюча будівля на орієнтовній площі 400 кв. м.

О 06:13 пожежу було локалізовано та о 07:13 – ліквідовано.

На місці події працювало вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Як відомо, вулиця Дмитрівська почала забудовуватися в другій половині XIX століття переважно одно- та двоповерховими «зразковими» будинками. Більшу частину старої забудови було знесено у 1980-х роках. Залишилися деякі старі будинки, серед яких і будинок №23.