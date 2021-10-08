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    Масштабна пожежа на Лук’янівці: згорів старовинний будинок (фото, відео)

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    Горіла одноповерхова недіюча будівля на орієнтовній площі 400 кв. м - Масштабна пожежа на Лук’янівці: згорів старовинний будинок (фото, відео)

    Горіла одноповерхова недіюча будівля на орієнтовній площі 400 кв. м

    Фото: ДСНС

    На ліквідацію пожежі рятувальникам знадобилося дві години

    У п’ятницю, 8 жовтня, на світанку сталася пожежа на вул. Дмитрівській, 23 у Шевченківському районі столиці (Лук’янівка). Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 05:14, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці вогнеборці встановили, що горить одноповерхова недіюча будівля на орієнтовній площі 400 кв. м.

    О 06:13 пожежу було локалізовано та о 07:13 – ліквідовано.

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    Масштабна пожежа на Лук’янівці: згорів старовинний будинок (фото, відео)
    Масштабна пожежа на Лук’янівці: згорів старовинний будинок (фото, відео)
    Масштабна пожежа на Лук’янівці: згорів старовинний будинок (фото, відео)
    Масштабна пожежа на Лук’янівці: згорів старовинний будинок (фото, відео)
    Фото: ДСНС

    На місці події працювало вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

    Як відомо, вулиця Дмитрівська почала забудовуватися в другій половині XIX століття переважно одно- та двоповерховими «зразковими» будинками. Більшу частину старої забудови було знесено у 1980-х роках. Залишилися деякі старі будинки, серед яких і будинок №23.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    Масштабна пожежа на Лук’янівці: згорів старовинний будинок (фото, відео)