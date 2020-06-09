Вікна закрити, під деревами не ходити: синоптики попередили киян про небезпеку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пориви вітру сягатимуть 15-18 м

У Києві поривчастий вітер

Сьогодні, 9 червня, у Києві до кінця дня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці Управління з питань цивільного захисту КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

За прогнозом Укргідрометцентру, у Києві у вівторок буде без опадів, температура повітря вдень становитиме від +30 до +32 градусів, а вночі від +16 до +18.