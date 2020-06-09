Вікна закрити, під деревами не ходити: синоптики попередили киян про небезпеку
Пориви вітру сягатимуть 15-18 м
У Києві поривчастий вітер
Сьогодні, 9 червня, у Києві до кінця дня очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Фахівці Управління з питань цивільного захисту КМДА закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
За прогнозом Укргідрометцентру, у Києві у вівторок буде без опадів, температура повітря вдень становитиме від +30 до +32 градусів, а вночі від +16 до +18.