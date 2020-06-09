Синоптик повідомила, в яких областях чекати дощів з градом



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Послаблення спеки очікується 14-15 червня

у середу в Україні подекуди очікується до +35 градусів

У середу, 10 червня, стовпчики термометрів прогріються від +23°С до +35°С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

«10-го червня Україна - одна з найспекотніших країн Європи. Завтра вдень очікується +28...+33°С, місцями до +35°С, - повідомила пані Діденко.

Найспекотніше буде у центральній частині та на Сході.

10 червня переважно без опадів.

«У західних областях завтра - нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, періодичними зливами, шквалом і градом. На Заході очікується свіжіша погода, +28°С», - зазначила синоптик.

У Києві у середу буде сухо та спекотно, +30...+32°С.

Діденко наголосила, що за попередніми прогнозами, послаблення спеки передбачається 14-15 червня.