Синоптик повідомила, в яких областях чекати дощів з градом
Послаблення спеки очікується 14-15 червня
у середу в Україні подекуди очікується до +35 градусів
У середу, 10 червня, стовпчики термометрів прогріються від +23°С до +35°С.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
«10-го червня Україна - одна з найспекотніших країн Європи. Завтра вдень очікується +28...+33°С, місцями до +35°С, - повідомила пані Діденко.
Найспекотніше буде у центральній частині та на Сході.
10 червня переважно без опадів.
«У західних областях завтра - нестійка погода з короткочасними дощами, грозами, періодичними зливами, шквалом і градом. На Заході очікується свіжіша погода, +28°С», - зазначила синоптик.
У Києві у середу буде сухо та спекотно, +30...+32°С.
Діденко наголосила, що за попередніми прогнозами, послаблення спеки передбачається 14-15 червня.