На Київщині шахрай продавав через інтернет неіснуючі товари



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Чотирнадцятьом громадянам завдано збитків на загальну суму понад 20 тис. грн

Миронівським відділом Кагарлицької місцевої прокуратури у суді повністю доведено вину чоловіка, який декілька років шляхом обману, з використанням електронно–обчислювальної техніки, зловживаючи довірою, заволодівав чужим майном. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Так, обвинувачений, починаючи з грудня 2016 року, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману під виглядом продажу їм через Інтернет, розміщував на веб-ресурсі OLX.ua об'яви товарів, яких у дійсності не мав в наявності і не планував придбати для подальшої їх реалізації», - йдеться в повідомленні.

Потерпілих від злочинних дій чоловіка - 14 громадян, яким завдано збитків на загальну суму понад 20 тис. грн.

Вироком Рокитнянського районного суду від 30.04.2019 обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно–обчислювальної техніки, та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши його від відбування призначеного покарання зі встановленням іспитового строку 3 роки.