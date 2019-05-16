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    У світі

    Поліцейські Європи і США ліквідували міжнародних кіберзлочинців

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    Угрупування використовувало шкідливе програмне забезпечення для крадіжки $100 мільйонів у десятків тисяч людей - Поліцейські Європи і США ліквідували міжнародних кіберзлочинців
    Угрупування використовувало шкідливе програмне забезпечення для крадіжки $100 мільйонів у десятків тисяч людей

    Слідчі дії тривали у США і п’яти європейських країнах – Болгарії, Німеччині, Грузії, Молдові та Україні

    Європейська і американська поліція ліквідували міжнародне злочинне угрупування, що використовувало шкідливе програмне забезпечення для крадіжки 100 мільйонів доларів у десятків тисяч людей. Про це повідомляє Радіо Свобода.

    У заяві Європолу від 16 травня йдеться, що слідчі дії тривали у США і п’яти європейських країнах – Болгарії, Німеччині, Грузії, Молдові та Україні.

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    Повідомляється, що зловмисники використали шкідливе програмне забезпечення GozNym для зараження комп’ютерів і збору даних про банківські операції понад 41 тисячі людей, головним чином «підприємств і їх фінансових установ».

    За даними Європолу, мережа відмивала вкрадені кошти через рахунки своїх членів в Сполучених Штатах та інших країнах.

    Десятьом членам злочинної групи висунули звинувачення в Сполучених Штатах за статтями про викрадення та відмивання коштів. У справі підозрюваними є 5 росіян, які переховуються від правоохоронців.

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