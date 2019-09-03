Викрито шахрая, який незаконно продав квартиру та будинок померлої людини



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Шахрай ще за життя померлого вмовив останнього оформити на себе довіреність на право продажу майна

Майно мало відійти територіальним громадам столиці та Київщини

Київською місцевою прокуратурою №4 викрито афериста, який, використовуючи довіреність від померлої особи, продав квартиру та приватний будинок останнього. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Так, шахрай ще за життя померлого вмовив останнього оформити на себе довіреність на право продажу майна. В подальшому, після смерті потерпілого, достовірно знаючи про вказаний факт, продав квартиру в Києві та приватний будинок в Київській області», - розповіли правоохоронці.

Вказане майно мало відійти територіальним громадам столиці та Київщини. В результаті злочинних дій зловмисника інтересам громад завдана шкода в особливо великих розмірах.

За результатами розслідування дії шахрая кваліфіковано за ч.4 ст. 190 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Наразі органами прокуратури вживаються заходи щодо повернення незаконно відчуженого майна територіальним громадам.

Як повідомлялося, прокуратурою скеровано до Шевченківського районного суду обвинувальний акт щодо мешканця столиці, який разом з іншими невстановленими особами у шахрайській спосіб заволодів нежитловим приміщенням на вул. Січових Стрільців у Києві, яке на праві власності належить територіальній громаді міста Києва та перебуває у господарському віданні КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва».