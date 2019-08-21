Викрито шахрая, який прибрав до рук приміщення у Києві вартістю майже мільйон гривень



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Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Київською місцевою прокуратурою №10 скеровано до Шевченківського районного суду обвинувальний акт щодо мешканця столиці, який разом з іншими невстановленими особами у шахрайській спосіб заволодів нежитловим приміщенням на вул. Січових Стрільців у Києві, яке на праві власності належить територіальній громаді міста Києва та перебуває у господарському віданні КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району міста Києва».

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Так, у 2016 році невстановленими особами було виготовлено підроблене рішення Шевченківського районного суду Києва, датованого 2007 роком, згідно з яким власником нежитлового приміщення було визнано підозрюваного. Вартість приміщення складає понад 900 тис. грн.

Надалі вказане рішення суду разом з іншими підробленими документами зловмисник передав приватному нотаріусу, який, будучи введеним в оману щодо справжності наданих документів, зареєстрував за ним право власності на нежитлове приміщення. Після цього, з метою подальшого продажу нежитлового приміщення добросовісним набувачам шахрай видав доручення інші особі.

За наслідком досудового розслідування чоловіку пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час місцевою прокуратурою готується цивільний позов щодо витребування вказаного комунального майна з незаконного володіння.