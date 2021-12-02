Вирвало двигун, а машини вилетіли з дороги. У Києві сталась карколомна ДТП (фото, відео)
У результаті ДТП водії двох автомобілів опинились у лікарні
У ніч на 2 грудня на проспекті Перемоги в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».
KIA та Hyundai рухались у напрямку центра. Попередньо, в якусь мить Hyundai зачепив КІА. Удар був такої сили, що автомобіль КІА вилетів на зелену зону та врізався у будинок.
У Hyundai вирвало двигун, після чого автомобіль теж відлетів на тротуар.
Як повідомляє «Київ оперативний», обох водіїв госпіталізували. Інформація про травми уточнюється.
Як повідомлялося, 1 грудня на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.