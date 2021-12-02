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    Вирвало двигун, а машини вилетіли з дороги. У Києві сталась карколомна ДТП (фото, відео)

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    Автомобіль&nbsp;КІА вилетів з дороги та врізався в будинок - Вирвало двигун, а машини вилетіли з дороги. У Києві сталась карколомна ДТП (фото, відео)
    Автомобіль КІА вилетів з дороги та врізався в будинок
    фото: «Київ оперативний»

    У результаті ДТП водії двох автомобілів опинились у лікарні

    У ніч на 2 грудня на проспекті Перемоги в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    KIA та Hyundai рухались у напрямку центра. Попередньо, в якусь мить Hyundai зачепив КІА. Удар був такої сили, що автомобіль КІА вилетів на зелену зону та врізався у будинок.

    У Hyundai вирвало двигун, після чого автомобіль теж відлетів на тротуар.

    Як повідомляє «Київ оперативний», обох водіїв госпіталізували. Інформація про травми уточнюється.

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    Вирвало двигун, а машини вилетіли з дороги. У Києві сталась карколомна ДТП (фото, відео)
    Вирвало двигун, а машини вилетіли з дороги. У Києві сталась карколомна ДТП (фото, відео)
    Вирвало двигун, а машини вилетіли з дороги. У Києві сталась карколомна ДТП (фото, відео)
    Вирвало двигун, а машини вилетіли з дороги. У Києві сталась карколомна ДТП (фото, відео)
    Вирвало двигун, а машини вилетіли з дороги. У Києві сталась карколомна ДТП (фото, відео)
    Вирвало двигун, а машини вилетіли з дороги. У Києві сталась карколомна ДТП (фото, відео)
    фото: «Київ оперативний»

    Як повідомлялося, 1 грудня на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    Вирвало двигун, а машини вилетіли з дороги. У Києві сталась карколомна ДТП (фото, відео)