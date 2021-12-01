На Південному мосту сталась потрійна ДТП, рух ускладнено (відео)

У годину пік на Південному мосту очікується великий затор

У середу, 1 грудня, близько 16 години на Південному мосту в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Автопригода сталася в напрямку лівого берега.

У лівій смузі руху зіткнулися три легкових автомобілі.

Наразі на мосту спостерігається затор.

На місці працюють правоохоронці.

Інформація про потерпілих та причини ДТП встановлюється.

Як повідомлялося, 30 листопада на проспекті Академіка Палладіна у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та автомобіля Daewoo. Через ДТП було серйозно ускладнено рух транспорту.