  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині п’яний водій збив трьох людей і втік з місця ДТП (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці розшукали автомобіль винуватця ДТП - На Київщині п’яний водій збив трьох людей і втік з місця ДТП (фото)
    Правоохоронці розшукали автомобіль винуватця ДТП
    фото: Нацполіція

    У результаті ДТП травми отримали дві неповнолітні дівчини та чоловік

    30 листопада ввечері в селі Самгородок, що поблизу Сквири на Київщині, поблизу магазину невідомий водій збив трьох людей та втік з місця ДТП. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Лікарі повідомили, що в результаті автопригоди дві дівчини 16 та 17 років отримали тілесні ушкодження у вигляді забоїв м'яких тканин та саден. У 29-річного чоловіка медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, численні забої та садна.

    Поліцейські одразу розпочали пошуки автівки

    Невдовзі, за «гарячим слідом» працівники групи реагування патрульної поліції Сквири розшукали водія у полі біля села Ями. Під час медичного освідування лікарі виявили в крові водія 2.6 проміле алкоголю. Водій документів не надав, оскільки вже був позбавлений прав за керування транспортом напідпитку.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Київщині п’яний водій збив трьох людей і втік з місця ДТП (фото)
    На Київщині п’яний водій збив трьох людей і втік з місця ДТП (фото)
    На Київщині п’яний водій збив трьох людей і втік з місця ДТП (фото)
    На Київщині п’яний водій збив трьох людей і втік з місця ДТП (фото)
    На Київщині п’яний водій збив трьох людей і втік з місця ДТП (фото)
    фото: Нацполіція

    Автомобіль поліцейські вилучили та помістили на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів до прийняття рішення у суді.

    Після встановлення усіх обставин слідчі нададуть правову кваліфікацію події.

    Як повідомлялося, 29 листопада у місті Бровари 34-річний водій автомобіля Volkswagen Bora здійснив наїзд на 12-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.

    7 листопада на вулиці Сергія Москаленка у Броварах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 81-річний пенсіонер загинув.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині п’яний водій збив трьох людей і втік з місця ДТП (фото)