На Київщині п’яний водій збив трьох людей і втік з місця ДТП (фото)

У результаті ДТП травми отримали дві неповнолітні дівчини та чоловік

30 листопада ввечері в селі Самгородок, що поблизу Сквири на Київщині, поблизу магазину невідомий водій збив трьох людей та втік з місця ДТП. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Лікарі повідомили, що в результаті автопригоди дві дівчини 16 та 17 років отримали тілесні ушкодження у вигляді забоїв м'яких тканин та саден. У 29-річного чоловіка медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, численні забої та садна.

Поліцейські одразу розпочали пошуки автівки

Невдовзі, за «гарячим слідом» працівники групи реагування патрульної поліції Сквири розшукали водія у полі біля села Ями. Під час медичного освідування лікарі виявили в крові водія 2.6 проміле алкоголю. Водій документів не надав, оскільки вже був позбавлений прав за керування транспортом напідпитку.

Автомобіль поліцейські вилучили та помістили на майданчик тимчасового тримання транспортних засобів до прийняття рішення у суді.

Після встановлення усіх обставин слідчі нададуть правову кваліфікацію події.

Як повідомлялося, 29 листопада у місті Бровари 34-річний водій автомобіля Volkswagen Bora здійснив наїзд на 12-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переходу.

7 листопада на вулиці Сергія Москаленка у Броварах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 81-річний пенсіонер загинув.