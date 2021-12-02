  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    У Кривому Розі водій збив маму з дитиною і втік

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Кривому Розі водій збив на пішохідному переході маму з дитиною і втік - У Кривому Розі водій збив маму з дитиною і втік
    У Кривому Розі водій збив на пішохідному переході маму з дитиною і втік
    фото: npu.gov.ua

    Жінка померла до приїзду швидкої, п'ятирічного хлопчика госпіталізували

    У Кривому Розі ввечері 1 грудня водій вантажівки «ГАЗель» збив на пішохідному переході маму з дитиною і зник з місця ДТП. Жінка померла до приїзду швидкої, п'ятирічного хлопчика госпіталізували. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    За даними правоохоронців, водій автомобіля «ГАЗель» збив двох пішоходів, які стояли на розділовій смузі. Від удару жінку та дитину відкинуло на зустрічну смугу, де на них наїхала вантажівка DAF.

    В результаті аварії 33-річна жінка померла до приїзду швидкої. Її дитина – п'ятирічний хлопчик – госпіталізована. Про його стан не повідомляється.

    Після аварії водій «Газелі» зник з місця події. Поліція розшукала і затримала його. В цей час він затриманий. Порушено кримінальну справу.

    Як повідомлялося, 30 листопада на проспекті Академіка Палладіна у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та автомобіля Daewoo. Через ДТП було серйозно ускладнено рух транспорту.

    Теги: ДТП Кривий Ріг вантажівки водій поліція жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Кривому Розі водій збив маму з дитиною і втік