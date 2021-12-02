У Кривому Розі водій збив маму з дитиною і втік

У Кривому Розі водій збив на пішохідному переході маму з дитиною і втік

Жінка померла до приїзду швидкої, п'ятирічного хлопчика госпіталізували

У Кривому Розі ввечері 1 грудня водій вантажівки «ГАЗель» збив на пішохідному переході маму з дитиною і зник з місця ДТП. Жінка померла до приїзду швидкої, п'ятирічного хлопчика госпіталізували. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, водій автомобіля «ГАЗель» збив двох пішоходів, які стояли на розділовій смузі. Від удару жінку та дитину відкинуло на зустрічну смугу, де на них наїхала вантажівка DAF.

В результаті аварії 33-річна жінка померла до приїзду швидкої. Її дитина – п'ятирічний хлопчик – госпіталізована. Про його стан не повідомляється.

Після аварії водій «Газелі» зник з місця події. Поліція розшукала і затримала його. В цей час він затриманий. Порушено кримінальну справу.

Як повідомлялося, 30 листопада на проспекті Академіка Палладіна у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та автомобіля Daewoo. Через ДТП було серйозно ускладнено рух транспорту.