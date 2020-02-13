Вишгород створить цвинтар для поховання киян



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Орієнтовно новий цвинтар буде займати 50-60 га за межами Вишгорода

Вишгородська міська рада планує відвести близько 50-60 га землі під створення нового кладовища. Місто має намір реалізувати цей проєкт спільно з Київською міською державною адміністрацією. Передбачається, що нове кладовище дозволить вирішити проблему з відсутністю місць для поховання, як для міста, так і столиці.

Про це KV розповів глава Вишгородської міської ради Олексій Момот.

«У місті є два кладовища - одне закрито, друге - діюче. Але і воно майже вичерпало свої ресурси, ми вже підготували проєкт його розширення. Отримали нотаріальну згоду від лісопаркового господарства і направили в Кабінет міністрів на узгодження, щоб відвели ще 10 га землі. Це дозволить вирішити питання з похованнями ще на 2-3 роки», - сказав він.

Також Момот повідомив, що в генеральному плані міста передбачено створення нового великого кладовища. Даний проєкт міськрада планує реалізувати спільно з КМДА.

За словами мера Вишгорода, у столиці проблема з територією для поховання киян і, згідно із законодавством, міськрада не може обмежити їм доступ до місцевих кладовищ.

«Ми на стадії розробки містобудівної документації - це питання плану території, в який ми вносимо це нове кладовище. Цей проєкт плануємо реалізовувати спільно з КМДА. Питання знаходиться на етапі попередніх домовленостей. Орієнтовно новий цвинтар буде займати 50-60 га за межами міста, в напрямку так званої верхньої частини Вишгорода, що знаходиться за полігоном. Більш детальний план з'явиться пізніше. У березні план буде винесено на громадські слухання, і якщо не буде проблем, то вже у квітні плануємо його затвердити», - зазначив Момот.

Він також додав, що після затвердження міськрада вже матиме всі підстави для прийняття фінального рішення для земельного відводу, формування земельної ділянки та погодження з КМДА.

«Хочу зазначити, що це - територія міста Вишгород, але дана ділянка знаходиться в постійному користуванні одного з комунальних підприємств КМДА. Тому ми і будемо надалі реалізовувати проєкт спільними зусиллями», - резюмував він.

Нагадаємо, що Київ знову випередив область за показниками смертності в кінці року. Тим часом ресурси столичних кладовищ давно вичерпані. Сьогодні відкритими для киян залишаються тільки два кладовища області. Рятувати ситуацію столична влада планує шляхом створення електронного реєстру вільних місць для поховань.