Вандали сплюндрували могилу героя Небесної сотні



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Володимир Мельничук загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера

Мельничук під час Революції гідності був волонтером - разом з дружиною допомагав учасникам Євромайдану

Могилу героя Небесної сотні Володимира Мельничука, який загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера у центрі Києва, сплюндрували невідомі. Про це повідомила в соцмережах його мати, Надія Мельничук.

«Сьогодні на могилі сина. Дайте мені в руки автомат! Вперше прошу і повірте, у мене вже немає сил», - підписала вона фото могили Володимира, який похований на Афганському цвинтарі у Вишгороді.

Зазначимо, що Володимир Мельничук був активістом Майдану від самого його початку. Рідні кажуть, що він не брав безпосередньої участі в силовому протистоянні, але був волонтером — допомагав, як міг. 39-річний волонтер загинув від кулі снайпера 20 лютого 2014 року. Чоловік того дня не мав жодної захисної амуніції і просто спостерігав за протистояннями під стінами Жовтневого палацу.

Володимир Мельничук посмертно отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (21 листопада 2014) — за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції гідності. А також медаль «За жертовність і любов до України» (УПЦ КП, червень 2015) (посмертно).