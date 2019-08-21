Столична влада заборонила розбирати огорожу Байкового кладовища документ



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Комплекс Байкове кладовище має статус пам’ятки національного значення

Спочатку має бути науково-проектна документація на реставрацію, і тільки потім - першочергові протиаварійні, реставраційні роботи

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації направив припис на адресу Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» з вимогою не проводити будь-які роботи на території Байкового кладовища, які суперечать вимогам Закону України «Про охорону культурної спадщини». Про це йдеться у відповідному приписі Департаменту.

Окрім того, в документі сказано, що підприємство протягом 10 днів з моменту отримання цього припису має надати на розгляд Департаменту науково-проектну документацію на проведення невідкладних реставраційно-відновлюваних робіт огорожі, а також надати до Департаменту науково-проектну документацію на проведені роботи із заміни частини огорожі.

«Комплекс Байкове кладовище має статус пам’ятки національного значення. Огорожа є щойно виявленим об’єктом культурної спадщини. Департаментом підготовлено відповідний припис про заборону робіт із огорожею до надання на розгляд науково-проектної документації в установленому порядку», – наголосив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

Окрім того, направлено лист до Міністерства культури щодо проведеного обстеження об’єкту.

«Інформація щодо погодження відповідної науково-проектної документації на проведення робіт із Міністерством культури та надання дозволу на проведення відповідних робіт у Департаменті відсутня. Враховуючи вищевикладене, балансоутримувачу об’єкта направлено припис із відповідними пам’яткоохоронними вимогами. Інформуємо про вжиття заходів відповідного реагування», – сказано в листі Департаменту охорони культурної спадщини до Міністерства культури.

Як повідомив співголова Комісії з перевірки інформації щодо резонансних об’єктів будівництва, радник Київського міського голови Володимир Бондаренко, наразі будь-які роботи зі стіною проводити не можна.

«Стан стіни дійсно критичний. Раніше вона була декоративна, а сьогодні, по факту, перетворилась на підпірну, хоч і не має відповідних технічних характеристик, – зазначив Бондаренко. – Проте будь-які роботи зі стіною, навіть за умови, що вона і не є пам’яткою, мають відбутись після роз’яснення громаді та із дотриманням норм закону».

Співголова Комісії зауважив, що надалі Департамент житлово-комунальної інфраструктури Києва має провести консультації із спеціалістами та громадою з метою кінцевого вирішення питання. А подібні «маркерні» питання, які є чутливим для спільноти – варто завжди вирішувати після консультаційних процедур.

Раніше повідомлялося, що 6 серпня на майданчику ProZorro комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» оголосив тендер вартістю 22 млн грн на повномасштабну реконструкцію знаменитої цегляної огорожі Байкового кладовища.