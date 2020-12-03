Чим можна зайнятися сьогодні у столиці

У четвер, 3 грудня, у Києві відбудуться виставки, концерти, спектаклі. Тож, киянам і гостям столиці не доведеться сумувати в холодний похмурий день.

Виставки

Виставка «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів»

Виставка присвячена 120-річчю від дня народження видатної української художниці.

Де: Національний музей українського народного декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9)

Триває з 19 листопада до 31 березня.

Фотовиставка до Дня Збройних Сил України «Воїни. Нескорені та непереможні»

Де: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24А)

Триває 1-12 грудня

Виставка фіалок

Окрім фіалок, на виставці будуть представлені примуліни, епісції, пеларгонії, сукуленти, компанули та інші декоративні кімнатні рослини.

Де: в Київському міському Будинку природи: вул. Рогнідинська, 3 (станція метро «Палац спорту»).

Триває з 1 по 4 грудня.

Виставка-архів фотографа Олександра Ранчукова

Олександр Ранчуков - відомий київський фотограф, який займався документальної фотографією. Він не вважав свою роботу творчістю, оскільки не створював нову реальність, а просто документував її. Незважаючи на це, в його роботах можна розглянути унікальний художній почерк. У його роботах розкривалася історія міста і його жителів.

Де: Мала галерея Мистецького Арсеналу (вулиця Лаврська, 9).

Триває з 30 листопада по 4 грудня, з 12:00 до 20:00

Виставка «Мрії»

Проєкт художниці Поліни Кузнєцової. За допомогою своїх робіт художниця показала своє бачення світу мрій. Кожна її картина - це окрема розповідь, наповнена алегоріями. Образотворче мистецтво доповнюють інсталяції та відеосюжети.

Де: Шоколадний будиночок (вулиця Шовковична, 17/2)

Триває 1-29 грудня, з 10:30 до 18:00

Виставка «Тартарари»

У своїх роботах художник Дмитро Красний піднімає тему містики і потойбічного світу.

Де: Dymchuk Gallery (вулиця Ярославська, 21).

Триває 1-6 грудня, з 11:00 до 19:00

Виставка «Стінка на стінку»

Для проєкту зібрали сім українських художників, які змагатимуться в своєрідному арт-батлі. Це групова виставка сучасного мистецтва, в рамках якої сім стін галереї займуть роботи цих художників.

Де: Центр сучасного мистецтва White World (вулиця Пушкінська, 21а).

Триває 1-12 грудня, з 11:00 до 19:00

Виставка «Творчі студії майстрів-ветеранів»

На виставці ветерани АТО демонструють результати своїх творчих захоплень і хобі, які допомогли їм впоратися з наслідками війни. Учасники покажуть свої роботи, виконані в різних техніках і представлені в різних видах мистецтва. В рамках виставки пройдуть також літературні та поетичні читання, лекції та музичні виступи.

Де: Музейний провулок, 6.

Триває 3-4 грудня, з 12:00 до 17:00

Фестивалі

Фестиваль VR «Virtualité»

В рамках фестивалю продемонструють роботи французьких і українських майстрів віртуальної реальності. Гості отримають можливість зануритися в інші світи, завдяки шоломів віртуальної реальності і відчути на собі рівень розвитку VR-технологій.

Де: Арт-центр M17 (вулиця Антоновича 102-104).

Триває 3-4 грудня.

«Фестиваль драматургії любові і бобра»

В рамках фестивалю прозвучать читки дванадцятьох п’єс. Їхні автори – сучасні українські драматурги, серед них – Лєна Лягушонкова, Катерина Пенькова, Людмила Тимошенко, Оксана Гриценко, Оксана Савченко, Андрій Бондаренко.

Де: Арт-центрі ім. І. Козловського та у Театрі «Глибина».

Триває 1-3 грудня.

Вистави київських театрів

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (просп. Броварський, 25)

19.00 - вистава «Дві панянки у бік півночі»

Київський національний академічний Молодий театр (вул. Прорізна, 17)

19.00 - вистава «Горе з розуму»

Рекомендований вік: 21+

Київський академічний драматичний театр на Подолі (вул. Андріївський узвіз, 20А, Б)

19.00 - вистава «Звідки беруться діти?»

Київський академічний театр «Золоті ворота» (вул. Шовковична, 7А)

19.00 - вистава «Отелло/Україна/Facebook»

Рекомендований вік: 18+

Київський академічний театр «Колесо» (вул. Андрiївський узвiз, 8)

19.00 - вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»

Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я» (вул. Ярославів Вал, 14Б)

19.00 - вистава «Бельведер»

Київський академічний театр на Печерську (вул. Немировича-Данченка, 5)

19.00 - вистава «Онєгін»

Київський академічний музично-драматичний циганський театр «Романс» (просп. Перемоги, 38)

19.00 - вистава «Унеси меня, сердце»

Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» (вул. Івана Миколайчука, 3)