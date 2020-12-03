Виставки, театри, фестивалі: що цікавого сьогодні в Києві
Чим можна зайнятися сьогодні у столиці
У четвер, 3 грудня, у Києві відбудуться виставки, концерти, спектаклі. Тож, киянам і гостям столиці не доведеться сумувати в холодний похмурий день.
Виставки
Виставка «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів»
Виставка присвячена 120-річчю від дня народження видатної української художниці.
Де: Національний музей українського народного декоративного мистецтва (вул. Лаврська, 9)
Триває з 19 листопада до 31 березня.
Фотовиставка до Дня Збройних Сил України «Воїни. Нескорені та непереможні»
Де: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24А)
Триває 1-12 грудня
Виставка фіалок
Окрім фіалок, на виставці будуть представлені примуліни, епісції, пеларгонії, сукуленти, компанули та інші декоративні кімнатні рослини.
Де: в Київському міському Будинку природи: вул. Рогнідинська, 3 (станція метро «Палац спорту»).
Триває з 1 по 4 грудня.
Виставка-архів фотографа Олександра Ранчукова
Олександр Ранчуков - відомий київський фотограф, який займався документальної фотографією. Він не вважав свою роботу творчістю, оскільки не створював нову реальність, а просто документував її. Незважаючи на це, в його роботах можна розглянути унікальний художній почерк. У його роботах розкривалася історія міста і його жителів.
Де: Мала галерея Мистецького Арсеналу (вулиця Лаврська, 9).
Триває з 30 листопада по 4 грудня, з 12:00 до 20:00
Виставка «Мрії»
Проєкт художниці Поліни Кузнєцової. За допомогою своїх робіт художниця показала своє бачення світу мрій. Кожна її картина - це окрема розповідь, наповнена алегоріями. Образотворче мистецтво доповнюють інсталяції та відеосюжети.
Де: Шоколадний будиночок (вулиця Шовковична, 17/2)
Триває 1-29 грудня, з 10:30 до 18:00
Виставка «Тартарари»
У своїх роботах художник Дмитро Красний піднімає тему містики і потойбічного світу.
Де: Dymchuk Gallery (вулиця Ярославська, 21).
Триває 1-6 грудня, з 11:00 до 19:00
Виставка «Стінка на стінку»
Для проєкту зібрали сім українських художників, які змагатимуться в своєрідному арт-батлі. Це групова виставка сучасного мистецтва, в рамках якої сім стін галереї займуть роботи цих художників.
Де: Центр сучасного мистецтва White World (вулиця Пушкінська, 21а).
Триває 1-12 грудня, з 11:00 до 19:00
Виставка «Творчі студії майстрів-ветеранів»
На виставці ветерани АТО демонструють результати своїх творчих захоплень і хобі, які допомогли їм впоратися з наслідками війни. Учасники покажуть свої роботи, виконані в різних техніках і представлені в різних видах мистецтва. В рамках виставки пройдуть також літературні та поетичні читання, лекції та музичні виступи.
Де: Музейний провулок, 6.
Триває 3-4 грудня, з 12:00 до 17:00
Фестивалі
Фестиваль VR «Virtualité»
В рамках фестивалю продемонструють роботи французьких і українських майстрів віртуальної реальності. Гості отримають можливість зануритися в інші світи, завдяки шоломів віртуальної реальності і відчути на собі рівень розвитку VR-технологій.
Де: Арт-центр M17 (вулиця Антоновича 102-104).
Триває 3-4 грудня.
«Фестиваль драматургії любові і бобра»
В рамках фестивалю прозвучать читки дванадцятьох п’єс. Їхні автори – сучасні українські драматурги, серед них – Лєна Лягушонкова, Катерина Пенькова, Людмила Тимошенко, Оксана Гриценко, Оксана Савченко, Андрій Бондаренко.
Де: Арт-центрі ім. І. Козловського та у Театрі «Глибина».
Триває 1-3 грудня.
Вистави київських театрів
Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра (просп. Броварський, 25)
- 19.00 - вистава «Дві панянки у бік півночі»
Київський національний академічний Молодий театр (вул. Прорізна, 17)
- 19.00 - вистава «Горе з розуму»
Рекомендований вік: 21+
Київський академічний драматичний театр на Подолі (вул. Андріївський узвіз, 20А, Б)
- 19.00 - вистава «Звідки беруться діти?»
Київський академічний театр «Золоті ворота» (вул. Шовковична, 7А)
- 19.00 - вистава «Отелло/Україна/Facebook»
Рекомендований вік: 18+
Київський академічний театр «Колесо» (вул. Андрiївський узвiз, 8)
- 19.00 - вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»
Київська академічна майстерня театрального мистецтва «Сузір’я» (вул. Ярославів Вал, 14Б)
- 19.00 - вистава «Бельведер»
Київський академічний театр на Печерську (вул. Немировича-Данченка, 5)
- 19.00 - вистава «Онєгін»
Київський академічний музично-драматичний циганський театр «Романс» (просп. Перемоги, 38)
- 19.00 - вистава «Унеси меня, сердце»
Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня» (вул. Івана Миколайчука, 3)
- 19.00 - етношоу «Животоки»