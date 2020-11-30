У Києві цього тижня пройде «Фестиваль драматургії любові і бобра»

Події фестивалю відбудуться у Арт-центрі ім. І. Козловського та у Театрі «Глибина»

З 1 по 3 грудня у Києві відбудеться «Фестиваль драматургії любові і бобра», організований Порталом сучасної української драматургії УкрДрамаХаб за сприяння Мистецького об’єднання «Сучасна драматургія UA».

В рамках фестивалю прозвучать читки дванадцятьох п’єс. Їхні автори – сучасні українські драматурги, серед них – Лєна Лягушонкова, Катерина Пенькова, Людмила Тимошенко, Оксана Гриценко, Оксана Савченко, Андрій Бондаренко.

До створення читок залучені такі відомі театральні режисери як Антон Романов, Анна Горянська, Ігор Матіїв, Валерія Космідайло. У програму фестивалю увійшли тексти як для дорослої, так і дитячої аудиторій. Декотрі п’єси були створені в рамках Драматургічних лабораторій від національної спілки театральних діячів України та Школи швидкої драми від PostPlay Театру.

Події фестивалю відбудуться у Арт-центрі ім. І. Козловського та у Театрі «Глибина». Вхід на усі події безкоштовний.

Ознайомитися із повною програмою фестивалю можна за лінком: shorturl.at/jILP2.