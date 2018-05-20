Вівчарки, лабрадори, ротвейлери: порядок під час фіналу Ліги чемпіонів охоронятимуть понад 100 собак

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Всі службові собаки натреновані на пошук зброї, боєприпасів, вибухівки і наркотиків

Спеціально навчені німецькі, бельгійські та східно-європейські вівчарки, лабрадори, ротвейлери та спанієлі охоронятимуть іноземних гостей і громадян України в аеропортах, на стадіоні, фан-зонах і місцях масових скупчень людей під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві. Загалом публічну безпеку забезпечуватимуть понад 100 службових собак.

Всі службові собаки натреновані на пошук зброї, боєприпасів, вибухівки і наркотиків. Частина з них спеціалізується на охороні публічного порядку під час масових правопорушень.

Як повідомляє пре-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін відвідав Кінологічний центр поліції Київської області у м. Ірпінь, де вручив сертифікати підвищення кваліфікації кращим кінологам і чотирилапим захисникам з усієї України.

Аброськін наголосив, що правоохоронці готові до забезпечення безпеки під час проведення Ліги чемпіонів. Разом із чотирилапими професіоналами поліцейські кінологи працюватимуть в посиленому режимі, аби масштабний футбольний захід пройшов у цілковитій безпеці.

Нагадаємо, 18 травня відбулися другі спільні навчання Нацполіції, Нацгвардії, прикордонників та рятувальників у міжнародному аеропорту «Бориспіль». Аброськін зазначив, що Національна поліція готова до зустрічі міжнародних гостей та забезпечення безпеки людей під час проведення Ліги чемпіонів.

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