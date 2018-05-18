Фанати і зірки «Реала» здають свої квитки: Фінал Ліги чемпіонів у Києві перетворився на жах

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Навіть зірки «Реала» не змогли збути власну квоту перепусток серед своїх близьких

Не лише фанати «Ліверпуля» відмовляються від поїздки в Київ на фінал Ліги чемпіонів. Уболівальники «Реала» також відчувають чималі труднощі з матчем, який ризикує перетворитись на найдорожче видовище в історії. Відтак інчас Мадрида також не горять бажанням побувати в Україні з її аномальним стрибком цін на проживання, а також дорогим і тривалим добиранням. Це стало настільки масштабною проблемою, що навіть серед зіркових фанів відсутній ажіотаж щодо київського фіналу ЛЧ.

Як інформує Marca, «Реал» активував резервний список членів клубу (сосіос) через те, що ті, які мали право купівлі квитків першогочергово, банально не беруть їх або здають. Більше того, клуб почав отримувати повернення тікетів від тих, хто виграв їх у лотерейному порядку. Аналогічна ситуація у «Ліверпуля», який повідомив про перемовини з фанатами резервного списку.

Однак найбільше іспанські ЗМІ здивувало те, що навіть зірки «Реала» не змогли збути власну квоту перепусток серед своїх близьких. Мадрид зіграє 4-й фінал за останні 5 років. Однак ні перед Лісабоном, ні перед Міланом, ні перед Кардіффом гравці «вершкових» не повертали квитків назад у клуб. Ба більше, кількість тікетів завжди була значно меншою, ніж попит з боку зірок «королівської» команди. Лунали незадоволені голоси футболістів, що їм виділили занадто мало перепусток. Завжди, але не зараз.

Команда «Реала», а це гравці головної команди, тренерський і медичний штаб, а також працівники клубної бази Вальдбебас, отримала 800 квитків на НСК Олімпійський «для традиційного розподілу між своїми».

«Реал – Ліверпуль: приїзд у Київ став кошмаром»

Під таким заголовком головне мадридське видання в іншій статті описує ситуацію з матчем для іспанських фанатів. Найдешевший переліт коштує 800 євро. Сувора реальність. Цього тижня у клубних офісах чекали напливу людей, які прагнуть подивитись вживу 3-й поспіль фінал Кубка Європи, в якому зіграє їхня улюблена команда. Однак після того, як УЄФА видав фіналістам ЛЧ по 17 тисяч квитків, стало очевидно, що на ринку найдешевший переліт до Києва коштує 791 євро, а по часу це виходить 20 годин і 50 хвилин. Тобто вболівальник вилітає у п'ятницю, а на місце прибуває у день фіналу о 18:50 за Києвом. І це ще треба встигнути дістатись стадіону. З літака на бал, не інакше.

У день матчу придбати квитки на літак нереально. Перший політ стартує о 16:20, а на місце ви прибуваєте о 1-й ночі. Проблема в тому, що відсутні прямій рейси, а пересадки значно збільшують час подорожі. Повернення в Іспанію – також задоволення і дороге, і виснажливе. Рейси за «невеличку» ціну в 3 тисячі євро тривалістю 26 годин, як вам таке? Тобто у таких умовах ще доведеться просити шефа не лише про скорочений день у п'ятницю, а й вихідний на робочий понеділок. Дуже не схоже на подорож мрії.

Якщо ви героїчний Одіссей, який все ж дістався мети, то перед вами з'являється ще одна перешкода. Середня ціна на готель чи квартиру – 700 євро за добу. Номери за 48 євро виростають до 3 тисяч. Тризіркові готелі пропонують «свої останні ключики» за 2100 та 1590 євро. З квартирами ще гірше. Варіант на 50 квадратних метрів за 9 км від центру коштує 6300 євро, а 38 квадратів потягнуть на 1685 євро за день.

«Я не їду. Забагато коштів потрібно, і це некомфортна поїздка», – цитує Marca одного із сосіо «Реала», який прийшов здавати свій квиток в офіс улюбленого клубу. В його активі 5 фіналів Ліги чемпіонів, але на київський він вирішив не їхати. Члени мадридського клубу залишились перед вибором: або спустошити свої кишені наповну, або відмовитись від поїздки.

Більшість із тих, хто приїде в Київ, просто фанатично вірили у 3-й поспіль фінал та замовили готелі й квитки на літак заздалегідь. Інші вирішують або перепродати свій квиток на гру (що Реал забороняє), або вже відмовились від свого шансу. У Кардіффі квитків для фанатів клубів виділили на тисячу більше, ніж зараз, однак їх було проблемно дістати. Київ не створює такого ж ажіотажу і близько, незважаючи на всі запевнення політиків та офіційних осіб. І це сумно.

Джерело: football24.ua