Коронавірус та обстановка у столиці: оперативна інформація на 1 квітня

Міська влада закликає киян не втрачати пильності та не виходити з дому без нагальної потреби

Міська влада закликає киян не втрачати пильності та не виходити з дому без нагальної потреби

Мешканці столиці поступово повертаються у свої оселі, малий та середній бізнес відновлюють роботу

Ніч проти 1 квітня у Києві пройшла спокійно. Працює інфраструктура, комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Надаються усі комунальні послуги, повідомили в КМДА.

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть сьогодні Північний та Дарницький мости. Для громадського транспорту відкритий Південний міст. Відкриваються продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, міні-ярмарки та столичні ринки.

Міська влада закликає киян не втрачати пильності та не виходити з дому без нагальної потреби, а також дотримуватися правил комендантської години. За перших сигналів повітряної тривоги – слідувати в укриття.

За 30 днів нового етапу війни у столичних стаціонарах проліковано близько 900 хворих на коронавірус. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Війна не скасувала коронавірус, навіть якщо вам так здається на перший погляд. Він нікуди не дівся і про це говорять цифри: за 30 днів нового етапу війни у столичних стаціонарах проліковано близько 900 хворих на коронавірус. Тому не нехтуйте своїм здоров’ям, при прояві перших симптомів звертайтеся до сімейного лікаря», – наголосив Микола Поворозник.

Він нагадав, що у столиці діють пункти вакцинації. «Якщо ви досі, з якихось причин, не вакцинувалися – вакцинуйтеся. У пунктах вакцинації доступні перша, друга та бустерна дози вакцини від Covid-19», – сказав Микола Поворозник.

Незважаючи на часткове відведення російських військ, Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці. Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, коментуючи відведення російських військ на позиції на північ і схід від української столиці,