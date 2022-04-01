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    Київ у небезпеці, попри часткове відведення військ окупантів – Пентагон

    Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці - Київ у небезпеці, попри часткове відведення військ окупантів – Пентагон
    Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці
    фото: bigkyiv

    Пентагон: «Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці й авіаудари продовжуються»

    Незважаючи на часткове відведення російських військ, Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці. Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, коментуючи у четвер відведення російських військ на позиції на північ і схід від української столиці, повідомляє «Голос Америки».

    «Київ, як і раніше, перебуває в небезпеці й авіаудари продовжуються», – сказав він.

    Він додав, що «ми не спостерігали великої різниці за останні 24 години, не було… масового руху принаймні на даний момент».

    Він також зазначив, що бойовий дух російських солдатів є низьким.

    «Ми, як і раніше, спостерігаємо проблеми згуртованості підрозділів, проблеми з командуванням та управлінням та проблеми з грамотним керівництвом», – заявив американський військовий представник.

    У Пентагоні кажуть, що чули анекдоти про погані показники на полі бою та про пригніченість російських солдатів, але «все це на рівні чуток та анекдотів, і не можна з упевненістю сказати – це лише в окремих частинах чи це загальніші тенденції».

    Проте представник Пентагону вважає, що всі ці оповіді лише підтверджують деякі з основних проблем, що проявились у російських Збройних силах.

    «Це армія, в якій немає унтер-офіцерського корпусу, як на Заході, тому в ній немає ефективного командування невеликими підрозділами, і ви не побачите навіть будь-якої ініціативи на низовому рівні...», – заявив представник Пентагону.

    Нагадаємо, Міноборони Великої Британії повідомило, що незважаючи на виведення певної кількості підрозділів, російські загарбники продовжують утримувати позиції на схід і захід від Києва. Найближчими днями там очікуються запеклі бої.

    Як повідомлялося, російські окупанти продовжують обстрілювати звільнений Ірпінь.

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    Теги: росія окупанти Київ США війна Україна Пентагон окупація #stoprussia
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    Київ у небезпеці, попри часткове відведення військ окупантів – Пентагон