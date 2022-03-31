Стало відомо,коли відновиться рух трасою Київ-Житомир

Багато населених пунктів звільнено, але на їх території потрібно провести зачистку й розмінування

Очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк припустив, що незабаром може бути відновлено автомобільний рух трасою М-06 на ділянці Київ–Житомир після звільнення низки прилеглих населених пунктів. Про це він розповів у ефірі телемарафону.

«Я сподіваюся, що найближчим часом ми також відновимо рух трасою Київ-Житомир», – сказав Павлюк.

За його словами, українські захисники постійно проводять успішні контрнаступи на всіх напрямках. Однак він зазначив, що мирним жителям поки рано повертатися у звільнені райони - спочатку необхідно здійснити зачистку та розмінування території.

«Дуже багато населених пунктів звільнено, але говорити про це можна буде лише тоді, коли ми повністю зачистимо, створимо умови, що хоча б не вестимуть вогонь мінометні підрозділи, тоді всі процедури з зачистки, розмінування проведемо, і люди зможуть зайти до своїх населених пунктів», – розповів голова ОВА.

Він також додав, що окупанти наразі проводять перегрупування. Частину підрозділів виводять з України, ймовірно, для відновлення боєздатності, але на Київщині залишається значне угруповання.

«Ми спостерігаємо велике перегрупування російських військ, величезні колони йдуть у бік Росії, це колони більше сотні машин кожна. За останні дні ми зрозуміли, наскільки потужне й величезне угруповання розташоване на київському напрямку. Доки воно було замасковане... його не так було видно - зараз ми розуміємо, з якою силою зіткнулися. Але ця сила достатньо втратила боєздатність… тому більшість підрозділів виводяться для відновлення боєздатності», – заявив Павлюк.

Раніше заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич заявив, що 31 березня майже 700 одиниць техніки РФ відійшли в бік білоруського кордону.

Також окупанти заявили, що збираються покинути Чорнобильську АЕС.

Водночас НАТО бачить, що Росія готується до нового наступу.