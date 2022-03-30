Єрмак проводить консультації з країнами, яких Київ хоче бачити гарантами безпеки

Про участь очільника МЗС Кулеби у перемовинах наразі нічого невідомо

Переговори з країнами, яких Україна хоче бачити підписантами гарантій безпеки, проводить голова офісу президента Андрій Єрмак. Про це під час пресконференції в Ukraine Media Center розповів його радник Михайло Подоляк.

«Ми вважаємо, що пакет документів готовий, ключовий документ – Договір про гарантії безпеки, які вирішують питання війни та миру, і де вже заявлені країни є, з якими Андрій Єрмак проводить консультації. Тому, напевно, ми можемо виходити на розуміння того, що найближчим часом буде зустріч президентів. Коли саме – сказати неможливо, тому що це вже питання логістичне», – наголосив Подоляк.

Тут варто нагадати, що ще наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ, в якому йдеться про те, що представляти інтереси України на міжнародних переговорах можуть лише три особи: сам президент, прем'єр-міністр та глава міністерства закордонних справ, тобто Дмитро Кулеба. Про це ж йдеться у Віденській конвенції про дипломатичні відносини. Та про участь Кулеби у цих перемовинах нічого невідомо наразі.

Нагадаємо, за підсумками переговорів 29 березня очільник юридичної групи на переговорах України та Росії Олександр Чалий розповів, що гарантії безпеки повинні бути аналогом 5 статті НАТО. Це означає, що напад на нашу державу вважатиметься нападом на усіх підписантів. Також Чалий зазначив, що в разі їх узгодження наша сторона погоджується на постійний нейтралітет, позаблоковість та безядерність. Але ніщо не повинно суперечити праву на вступ України до ЄС.

Глава української делегацій Давид Арахамія розповів, кого Україна хоче бачити підписантами гарантій безпеки. Також він розповів, що дія документу не буде поширюватися на тимчасово окуповані території Донбасу та Криму, позаяк щодо них є ще не врегульовані питання.

Раніше у США заявили про готовність виступити одним з гарантів безпеки України. Згодом про те ж заявили в Італії та в Німеччині. Водночас заступник британського прем'єра Домінік Рааб повідомив, що Лондон розгляне запит України, однак він виключив взяття гарантій, які є у країн НАТО.

Нагадаємо, голова української делегації в переговорному процесі, народний депутат Давид Арахамія озвучив умову для підписання мирного договору з Росією.

Як вже відомо, переговори між Україною та Росією в Стамбулі, скоріше за все сьогодні не продовжаться. Російська делегація полетіла «думати».

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