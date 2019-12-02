Війна за Протасів яр: столична влада хоче розірвати договір оренди із забудовником



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Київська влада хоче створити у Протасовому яру аналог Нью-Йоркського Central Park

Київ оскаржує всі судові рішення, винесені не на користь громади, щодо будівництва житлового комплексу у Протасовому яру. Про це повідомив радник мера Києва Максим Бахматов на своїй сторінці у Facebook.

«Місто оскаржує і оскаржуватиме всі судові рішення які були винесені не на користь громади. І по містобудах, і по ДАБІ. Тобто, в законну силу ці рішення не вступили. Апеляційні скарги подані від Департаменту архітектури КМДА. До справ Київрадою, КМДА і Департаментом архітектури КМДА долучені адвокати ініціативної групи громади. Позиція координується і вона єдина. У разі «позитивного» для забудовника рішення суду по містобудах (зобов’язання виключити деякі пункти), ТОВ «Дайтона Груп» доведеться повторно звертатися за видачею містобудівних умов і обмежень і повторно проходити процедуру. Інакше порушення процедури потягне нечинність МУО», - розповів Бахматов.

Він повідомив, що столична влада хоче створити аналог Централ парку. «Туди має увійти вся територія Протасового яру - близько 30 гектарів. Наразі консультуємось із Мінзахистдовкілля», - зазначив Бахматов.

Юристи здійснюють аналіз підстав для можливого розірвання договору оренди землі.

Бахматов висловив сподівання, що прокуратура також братиме участь в судових процесах та ініціюватиме позови.

«Активісти – не мішені. Будь-які погрози представникам громади Протасового неприпустимі. Сподіваємось на реакцію правоохоронних органів і забезпечення особистої безпеки представника громади Протасового яру Романа Ратушного», - заявив він.

Нагадаємо, 1 травня 2019 року дніпровська компанія-забудовник ТОВ «Дайтона Груп» встановила паркан у Протасовому яру і оголосила місцевій громаді про плани будувати на схилі три 40-поверхівки (ЖК Турбійон). Протасів яр - це 30 гектарів лісу в центрі Києва, які входять в зону охоронюваного ландшафту. Термін оренди землі, за рішенням Київради сплинув в 2018 році. Громада відмовилась погоджуватись із крадіжкою землі і руйнуванням схилу за допомогою кримінальних схем і почала боротьбу за збереження лісу і надання Протасовому яру статусу регіонального заказника, аби попередити майбутні спроби забудови.

4 травня громадою Протасового яру було сформовано Ініціативну групу «Захистимо Протасів яр». Близько тисячі місцевих жителів підтримали ініціативу і обрали своїм представником 22-річного місцевого мешканця Романа Ратушного.

Громадою були ініційовано порушення кримінальних проваджень, подання судових позовів до забудовника та встановлено пов'язаних з будівництвом осіб.

Бенефіціарами компанії-забудовника ТОВ «Дайтона Груп» виявились дніпровські бізнесмени Геннадій Корбан та Олег Левін.

9 травня президент Володимир Зеленський у присутності Андрія Богдана (екс-адвоката Корбана) пообіцяв втрутитись в ситуацію з незаконним будівництвом.

Громада при цьому домоглась зупинки будівельних робіт - були видані відповідні приписи контролюючих органів.

14 серпня 2019 року відбулося засідання Шостого апеляційного адмінсуду Києва, суд задовольнив апеляційну скаргу і поновив дію припису Держархбудінспекції про заборону будівельних робіт у Протасовому яру для ТОВ «Дайтона Груп». Після цього представник Левіна та Корбана Андрій Смирнов зустрівся з представником громади Протасового яру Романом Ратушним.

На зустрічі Смирнов почав чи то погрожувати Ратушному з метою примусити його до «компромісу», чи то «добросовісно попереджати» Романа про відомі йому як адвокату методи вирішення питань своїми клієнтами. Є аудіозапис, на якому Смирнов погрожує Ратушному.

За два тижні, 28 серпня, Геннадій Корбан публічно погрожував Роману Ратушному у соцмережі Фейсбук. Зокрема, викраденням, яким раніше погрожував і його представник Андрій Смирнов.

10 вересня президент призначив Андрія Смирнова заступником голови свого Офісу.

15 вересня на координатора громади Протасового яру Юлію Кононенко було скоєно напад. У неї діагностували струс мозку, поліція відмовилась затримувати нападника.

В кінці вересня Ратушному надійшла інформація з різних джерел про те, що його невдовзі мають викрасти і вбити. Також за будинком Ратушного зафіксували спостереження.

Станом на 11 листопада Ратушний переховується вже більше місяця.

У своєму зверненні до президента Роман просить зустрітись з ним, оскільки переконаний, що в голови і заступника голови Офісу президента очевидний конфлікт інтересів в питанні Протасового яру.

Громада Протасового яру звертається до Володимира Зеленського з проханням виконати свої обіцянки зупинити незаконне будівництво у Протасовому яру і захистити життя Ратушного від пов'язаних з його Офісом «бізнесменів».