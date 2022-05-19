Влада столиці просить сьогодні не відвідувати парки у Дніпровському районі

Планується обробити парк «Перемога», парк на Русанівській набережній, парк на ж/м Райдужний та Гідропарк.

У Києві жителів і гостей столиці просять утриматися від відвідування парків у Дніпровському районі в четвер, у зв'язку з обробкою дерев проти кліщів. Про це повідомляє Комунальне підприємство із утримання зелених насаджень у Дніпровському районі.

«19 травня, з 7 до 10 години, з метою мінімізації випадків укусів кліщами відвідувачів парків та запобігання можливості виникнення та поширення вірусного кліщового енцефаліту, хвороби Лайма в Дніпровському районі планується проведення акарицидної обробки проти кліщів. (…) Просимо утриматися від прогулянок!», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, планується обробити парк «Перемога», парк на Русанівській набережній, парк на ж/м Райдужний та Гідропарк.

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