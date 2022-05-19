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    Губернатор Курської області заявив про обстріл спиртзаводу та загиблих (фото)

    Курська область не вперше зазнає обстрілів - Губернатор Курської області заявив про обстріл спиртзаводу та загиблих (фото)
    Курська область не вперше зазнає обстрілів
    фото: t.me/s/gubernator_46

    На даний момент відомо, як мінімум, про одного загиблого серед цивільного населення

    У Росії губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про обстріл населеного пункту Тьоткіно. За словами Старовойта, поцілили в спиртовий завод. Про це він написав у Telegram.

    «Чергова атака ворога на Тьоткіно, що сталася на світанку, на жаль, закінчилася трагедією. На даний момент відомо, як мінімум, про одного загиблого серед цивільного населення. За попередніми даними, це водій фури, який привіз сировину на спиртзавод. Противник завдав кілька ударів по цьому об'єкту. Є також поранені. Їм надається перша допомога. Нині у селищі ліквідують загоряння. Постраждали кілька будинків. Повідомляють також про снаряди, що не розірвалися», – написав Старовойт.

    Нагадаємо, раніше у Курській області був обстріляний прикордонний пункт Тьоткіно.

    Додамо, що вибухи та обстріли на Курщині відбуваються протягом майже усього періоду російсько-української війни.

    Так, 4 березня вибухнув склад боєприпасів у тому ж таки селі Тьоткіно, де знаходиться прикордонний пункт, обстріляний сьогодні.

    Усередині квітня був обстріляний інший прикордонний пункт на території Курської області.

    А у кінці квітня вибухи пролунали уже в самому Курську.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Губернатор Курської області заявив про обстріл спиртзаводу та загиблих (фото)