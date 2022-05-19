Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 19 травня
На Сумщині з вечора тривали масовані обстріли прикордонних територій по всіх районах області
Відносно спокійно ніч минула у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Дніпропетровщина
Кілька разів обстріляли з градів та ураганів Зеленодольську громаду. Більше 10 будинків зруйновано. Люди не постраждали. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.
Сумщина
З вечора тривали масовані обстріли прикордонних територій по всіх районах області. Ворог гатив з артилерії, мінометів та стрілкової зброї. Щодо потерпілих інформація уточнюється.
Харківщина
Були нічні обстріли , за попередніми даними постраждалих немає. Внаслідок обстрілу є поранена людина У Лозівському районі. Протягом доби окупанти обстріляли Циркуни, Прудянку, Вільхуватку – попередньо троє постраждали.
Луганщина
Постійні артобстріли. Найбільші пошкодження у Сєвєродонецьку та Попаснянській громаді. У Сєвєродонецьку пошкоджено щонайменше вісім будинків. Загинули четверо осіб, поранені – троє. Деталі з’ясовуються. Пошкоджено останню підстанцію. Уся область без світла.
Донеччина
Інтенсивність обстрілів не зменшується. За добу – 10 загиблих та сім поранених. Без газу залишилося с. Нью-Йорк. Пошкоджена залізнична інфраструктура у Авдіївці. У Костянтинівці зруйнована школа, будівельний ліцей та дитячо-юнацька спортшкола. Продовжується евакуація цивільного населення.
Миколаївщина
Удень були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджено сім житлових будинків, один зруйновано. Інформації про постраждалих немає, інформація уточнюється. Вдень і вночі були обстріли в Березнегуватській громаді. За попередніми даними пошкоджених будинків і потерпілих немає. В обласному центрі відносно спокійно. Також уночі були обстріли у Інгульській громаді. Пошкоджені 12 житлових будинків. Потерпілих попередньо немає.
Херсонщина
У результаті обстрілів пошкоджені будинки в Чорнобаївці, в одному трапилася пожежа. Під час обстрілу загинув співробітник аеропорту.
Критична ситуація у селах, які межують з сусідніми регіонами. Повідомляють про зруйновані будинки, заміновані дороги, мости і поля. Окупанти заблокували в’їзд та виїзд з Херсонщини та обстрілюють евакуаційні колони.
Стабільно критична ситуація в окупованих селах Великоолександрівської, Високопільської, Станіславської, Нововоронцовської та Калинівської ТГ. У багатох селах цих громад два місяці немає світла та води.
Нагадаємо, триває 85-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку.