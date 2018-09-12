Влада вивела з-під удару Ахметова і переклала його борги на киян - свободівець



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«Свобода» утрималась від голосування, оскільки вважає, борг мусить платити Рінат Ахметов

Фракція ВО «Свобода» у Київській міській раді не голосувала за визнання боргу перед НАК «Нафтогаз України».

«11 вересня 2018 року Київська міська рада більшістю голосів підтримала визнання боргу перед НАК «Нафтогаз України». Фракція ВО «Свобода» утрималась від голосування, оскільки вважає, борг мусить платити Рінат Ахметов, який є власником ПАТ «Київенерго», а не київська громада», - повідомляє прес-служба Київської міської організації ВО «Свобода».

«Більшість Київради вчергове вивела з-під удару олігарха Ахметова і погодилась, що його борги платитимуть кияни», - зазначив голова фракції Юрій Сиротюк.

«Замість того, аби змусити донецького олігарха, який користався нашим майном, заплатити за те, що він наробив, влада перекладає його борги на киян. Найбагатша людина східної Європи, яка нажилася на кожному киянину, ні в чому невинна, а платити будуть прості кияни», – підкреслив свободівець.

Нагадаємо, 11 вересня Київська міськрада ухвалила рішення, відповідно до якого комунальне підприємство «Київтеплоенерго» остаточно бере на баланс заборгованість компанії «Київенерго» за газ перед НАК «Нафтогаз України».

За рішення про успадкування заборгованості проголосувало 76 депутатів. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що цей крок дасть змогу повернути в квартири киян гарячу воду, а комунальним службам - виконувати необхідні роботи, щоб не допустити зриву опалювального сезону в столиці.

Кличко додав, що в порівнянні з травнем, сьогодні йдеться тільки про відповідальність за борг, що має джерела для компенсації. А також - про списання всіх штрафів.