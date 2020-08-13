Влада «знищує країну і Київ»: свободівець Андрій Іллєнко йде у мери



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Екс-депутат і заступник голови київської ВО «Свобода» Андрій Іллєнко балатуватиметься на виборах мера столиці

Андрій Іллєнко кинув виклик чинній владі

Колишній народний депутат, заступник голови київської організації ВО «Свобода» Андрій Іллєнко заявив, що йде в мери Києва. Відеозвернення він опублікував на сторінці у Facebook.

«Двічі мешканці Лівого берега вибирали мене представляти їхні інтереси в парламенті», – сказав Іллєнко.

Він зазначив, що нинішня влада «знищує нашу країну і Київ».

«Я кидаю їм виклик – я буду балотуватися на посаду київського міського голови. Разом ми зламаємо їх схеми і «договорняки»…Кияни, я до вас звертаюся і прошу про підтримку», – сказав Іллєнко.

Як раніше писав «Главком», колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза візьме участь у виборах мера Києва.