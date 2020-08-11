Тернополянин Притула пояснив, чого балотується у Києві



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Сергій Притула сказав, що Святослав Вакарчук залишається ідейним натхненником партії

Притула заявив, що веде команду патріотів, професіоналів та однодумців

Відомий шоумен з Тернопільщини Сергій Притула пояснив, чому йде в мери Києва.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Раніше «Главком» повідомляв, що Сергій Притула заявив про участь у виборах мера Києва. Він балотуватиметься від партії «Голос».

Користувачі соцмереж розкритикували шоумена за таке рішення і закликали спочатку стати мером Тернополя.

Через декілька годин Притула дав відповідь на хвилю критики у соцмережі, що він не місцевий.

«Я йду у мери Києва. Бо я тут живу! Мені не байдуже, яким буде Київ. Бо тут живуть мої діти! Я веду команду патріотів, професіоналів та однодумців. Бо ми тут живемо! Я йду, щоб перемагати! Буде гаряче)))!!!», - написав він.

До слова, Сергій Притула народиася 22 червня 1981року в місті Збараж, Тернопільської області — український телеведучий, волонтер, актор, автор і співпродюсер скетч-шоу «Файна Юкрайна», очільник «Вар’яти-шоу», екс-ведучий ранкового шоу «Підйом» і талант-шоу «Україна сльозам не вірить» на Новому каналі. Екс-резидент української версії «Камеді клаб».

В червні 2019 Сергій Притула приєднався до політичної партії «Голос» та був у її списках кандидатів в депутати Верховної Ради України.

Станом на початок 2020 року Сергій передав на потреби армії близько 40 млн грн — це як його власні кошти, так і кошти людей, які жертвували на військо.

За волонтерську діяльність нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2019) і недержавним орденом «Народний Герой України» (2016).

Також нагадаємо, що у червні Притула назвав складання мандата народним депутатом Святославом Вакарчуком «виконанням обіцянки».

Раніше шоумен Сергій Притула заявляв, що поки не готовий підтвердити чи спростувати інформацію про свою участь у виборах мера Києва.

До слова, у рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є чинний столичний голова Віталій Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 26-27 липня 2020 року серед киян.

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