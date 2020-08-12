Береза оголосив про участь у виборах мера Києва



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Екснардеп Борислав Береза балотуватиметься в мери Києва Фото: Facebook

ЕкоПартія Борислава Берези йтиме у Київраду

Колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза візьме участь у виборах мера Києва.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Так, я прийняв остаточне рішення і йду у мери Києва, а моя команда ЕкоПартії - до Київради», - написав Береза.

За його словами, «Києвом десятиріччями керували випадкові люди, які не мали ані конкретної стратегії, ані власного бачення щодо майбутнього нашої столиці».

«Цьому потрібно покласти край. Киянам потрібна своя влада, яка буде працювати на місто, а не на групи впливу та забудовників. За кермо нарешті мають стати люди, які готові на реальні дії та готові показати реальні результати. У 2020 році в нас є шанс нарешті надати нашому місту можливість дихати вільно. Потрібно лише вигнати з кабінетів старих корупціонерів, та не дозволити завести нових, в купі з черговими брехунами, пройдисвітами й квартальцями. Вибір між старими та новими корупціонерами не може бути правильним. Нам всім потрібна альтернатива», - зазначив Береза.

Він вважає такою альтернативою є він і його команда. «В наших рядах - професіонали, здатні розробити повноцінну екологічну програму розвитку столиці, й рішучі політики спроможні втілити її у життя. Разом ми очистимо місто від сміття, а владу від корупції!» - заявив Береза.

Нагадаємо, у липні цього року Борислав Береза заявив про намір узяти участь у виборах мера Києва.

Раніше «Главком» повідомляв, що Сергій Притула заявив про участь у виборах мера Києва. Він балотуватиметься від партії «Голос».

До слова, у рейтингу кандидатів на виборах мера Києва лідером є чинний столичний голова Віталій Кличко, за якого б віддали свої голоси 41,7% тих, хто визначився із вибором і має намір взяти участь у голосуванні. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 26-27 липня 2020 року серед киян.

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