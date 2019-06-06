Внаслідок ДТП у столиці перекинувся трактор



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ДТП сталася у Голосіївському районі Фото: УНН

В результаті ДТП постраждалих немає

У четвер, 6 червня, у Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся трактор. Про це УНН повідомив прессекретар патрульної поліції у Києві Роман Мартинюк.

«Аварія сталася близько 11:30 між трактором та автомобілем Skoda Octavia на площі навпроти бібліотеки імені Вернадського у сторону метро «Голосіївська». Наразі там працює патрульна поліція, потерпілих немає», - зазначив Мартинюк.

Він додав, що у результаті ДТП трактор перекинувся на бік.

Нагадаємо, серйозна ДТП сталася 4 червня близько 10-ї години ранку у місті Боярка на перехресті вулиць Незалежності та Б. Хмельницького.

В результаті ДТП 26 людей отримали травми різного ступеню тяжкості, їх госпіталізовано. Троє з них у тяжкому стані і знаходяться в реанімаційному відділенні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.