Внаслідок ДТП у столиці перекинувся трактор
В результаті ДТП постраждалих немає
У четвер, 6 червня, у Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди перекинувся трактор. Про це УНН повідомив прессекретар патрульної поліції у Києві Роман Мартинюк.
«Аварія сталася близько 11:30 між трактором та автомобілем Skoda Octavia на площі навпроти бібліотеки імені Вернадського у сторону метро «Голосіївська». Наразі там працює патрульна поліція, потерпілих немає», - зазначив Мартинюк.
Він додав, що у результаті ДТП трактор перекинувся на бік.
Нагадаємо, серйозна ДТП сталася 4 червня близько 10-ї години ранку у місті Боярка на перехресті вулиць Незалежності та Б. Хмельницького.
В результаті ДТП 26 людей отримали травми різного ступеню тяжкості, їх госпіталізовано. Троє з них у тяжкому стані і знаходяться в реанімаційному відділенні.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.