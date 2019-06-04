Під Києвом зіткнулися дві маршрутки та автомобіль: 15 людей у лікарні (фото)



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ДТП сталася на перехресті у Боярці Фото: Київ оперативний

15 людей отримали травми різного ступеня тяжкості

У вівторок, 4 червня, вранці у місті Боярка під Києвом сталася ДТП: зіткнулися дві маршрутки та легковик із причепом. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

«Масштабна ДТП із багатьма потерпілими сталася цього ранку у місті Боярка на перехресті Богдана Хмельницького та Незалежності. Зіштовхнулися дві маршрутки та #Skoda з причепом. Наразі, деталі аварії встановлюються», - йдеться в повідомленні.

На місці працюють рятувальники ДСНС, лікарі та правоохоронці.

Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Київської області, в результаті ДТП 15 осіб госпіталізовано.

«ДТП сталася за участі двох маршрутних автобусів та легкового автомобіля на перехресті вулиць Незалежності та Богдана Хмельницького. У результаті, 15 людей отримали травми різного ступеня тяжкості та госпіталізовані», - зазначили у поліції.