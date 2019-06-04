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    Під Києвом зіткнулися дві маршрутки та автомобіль: 15 людей у лікарні (фото)

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    ДТП сталася на перехресті у Боярці - Під Києвом зіткнулися дві маршрутки та автомобіль: 15 людей у лікарні (фото)
    ДТП сталася на перехресті у Боярці
    Фото: Київ оперативний

    15 людей отримали травми різного ступеня тяжкості

    У вівторок, 4 червня, вранці у місті Боярка під Києвом сталася ДТП: зіткнулися дві маршрутки та легковик із причепом. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    «Масштабна ДТП із багатьма потерпілими сталася цього ранку у місті Боярка на перехресті Богдана Хмельницького та Незалежності. Зіштовхнулися дві маршрутки та #Skoda з причепом. Наразі, деталі аварії встановлюються», - йдеться в повідомленні.

    На місці працюють рятувальники ДСНС, лікарі та правоохоронці.

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    Під Києвом зіткнулися дві маршрутки та автомобіль: 15 людей у лікарні (фото)
    Під Києвом зіткнулися дві маршрутки та автомобіль: 15 людей у лікарні (фото)
    Під Києвом зіткнулися дві маршрутки та автомобіль: 15 людей у лікарні (фото)

    Як повідомили УНН у відділі комунікації поліції Київської області, в результаті ДТП 15 осіб госпіталізовано.

    «ДТП сталася за участі двох маршрутних автобусів та легкового автомобіля на перехресті вулиць Незалежності та Богдана Хмельницького. У результаті, 15 людей отримали травми різного ступеня тяжкості та госпіталізовані», - зазначили у поліції.

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