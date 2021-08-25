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    У Києві вночі сталась серйозна ДТП: перекинувся автобус Кишинів–Москва

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    Автобус перекинувся на бік - У Києві вночі сталась серйозна ДТП: перекинувся автобус Кишинів–Москва
    Автобус перекинувся на бік
    Фото: Київ оперативний

    У ДТП постраждали 18 пасажирів автобуса

    У ніч на 25 серпня на спуску з вулиці Олени Теліги в Києві сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса сполученням Кишинів–Москва. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    «Вночі на спуску з Олени Теліги (у бік Почайної) біля АЗС «БРСМ» водій автобуса Setra (MXG340), сполученням «Кишинів–Москва», не впорався із кермуванням, в‘їхав у бордюр і перекинувся на бік», – йдеться у повідомленні.

    У результаті ДТП постраждали 18 осіб, з яких вісім було госпіталізовано.

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    У Києві вночі сталась серйозна ДТП: перекинувся автобус Кишинів–Москва
    У Києві вночі сталась серйозна ДТП: перекинувся автобус Кишинів–Москва
    У Києві вночі сталась серйозна ДТП: перекинувся автобус Кишинів–Москва

    Зазначається, що автобус пройшов у лічених сантиметрах від бензовоза, який саме стояв біля АЗС.

    Станом на ранок 25 серпня триває ліквідація наслідків масштабної нічної ДТП, повідомляє dtp.kiev.ua.

    За словами свідків, автобус намагався на високій швидкості об'їхати ДТП у правих рядах через АЗС «БРСМ» і його занесло на мокрій дорозі.

    Теги: ДТП Київ водій
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    У Києві вночі сталась серйозна ДТП: перекинувся автобус Кишинів–Москва