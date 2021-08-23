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    Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)

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    У 2019 році Олексій Черненко за 161 день здійснив&nbsp;одиночний піший перехід із Києва до Ліссабона довжиною 5477 км - Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)
    У 2019 році Олексій Черненко за 161 день здійснив одиночний піший перехід із Києва до Ліссабона довжиною 5477 км
    Фото із соцмереж

    Киянин Валентин Черненко зі своєю маленькою донечкою Євою загинув у страшній автокатастрофі

    У Житомирській області сталася ДТП, в якій загинув український рекордсмен Валентин Черненко. Про це поінформував його батько Олексій Черненко.

    «22 серпня, в страшній автоаварії загинув рекордсмен України (одиночний піший перехід Київ – Лісабон в 2019) Валентин Черненко зі своєю маленькою дочкою», – написав він.

    Згідно з інформацією поліції аварія сталася о 3:00 ночі на 100 км автодороги Київ – Ковель – Яготин.

    Відзначається, що автомобіль «Ланос», за кермом якого перебував Черненко, зіткнувся з «Ауді».

    «Попередньо, «Ланос» виїжджав з другорядної дороги на головну», – сказано в повідомленні.

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    Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)
    Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)
    Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)
    Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)
    Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)
    Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)
    Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)
    Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)
    Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)
    Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)
    Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)
    Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)
    Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)

    Валентин Черненко відомий тим, що в 2019 році пішки пройшов від Києва до столиці Португалії. Відстань в 5,5 тисячі кілометрів він подолав за 161 день і тим самим вписав своє ім’я в книгу рекордів України.

    Керівниця Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова також повідомила, що киянин Валентин Черненко зі своєю маленькою донечкою Євою загинув у страшній автокатастрофі.

    «Це вона на старті подарувала татові у далеку подорож свою іграшку, яка стала в дорозі для Валентина щасливим талісманом», – розповіла Ветрова.

    Теги: ДТП дороги смерть автомобіль рекорд Житомирщина мандрівка
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    Відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП (фото)