Одеситів на вихідних запрошують на вакцинацію від Covid-19

В Одесі 28 і 29 серпня будуть працювати центри вакцинації від Covid-19

Центри масової вакцинації від Covid-19 в Одесі будуть працювати два дні – у суботу 28 серпня і неділю 29 серпня з 9:00 до 18:00 за адресами:

пров. Семафорний, 4, ТЦ Fontan Sky;

вул. Семена Палія, 125-Б, ТЦ «DEPOt», 2 поверх;

вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й поверх);

парк Горького (вхід з боку вулиці Героїв Крут);

вул. Житомирська, 2, ЦПМСД №10;

вул. Болгарська, 38, КДЦ МКЛ №1;

вул. Левітана, 62, КДЦ №20;

пл. Дерев'янка, 1, видавництво «Чорномор'я»;

Міжнародний аеропорт «Одеса».

Для первинної вакцинації наразі використовуються вакцини AstraZeneca (Італія) і CoronaVac (Китай), схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Для ревакцинації, на додаток до цих вакцин, пропонуються Comirnaty / Pfizer і Moderna.

Рекомендовані терміни ревакцинації складають: для вакцини AstraZeneca – 12 тижнів, CoronaVac – 14-28 днів, Comirnaty/Pfizer – 21-28 днів, Moderna – 28 днів. Як тільки пройшов мінімальний термін - можна робити друге щеплення, щоб у найкоротші терміни забезпечити максимальний захист від Covid-19. Цими вихідними всі одесити, у яких підійшов термін ревакцинації, можуть звернутися в центри масової вакцинації і отримати другу дозу вакцини.

Вакцинація проводиться безкоштовно, при собі потрібно мати паспорт, ІПН і мобільний телефон. При ревакцинації слід взяти закордонний паспорт для заповнення міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

Для зручності одеситів організовано попередній онлайн-запис на вакцинацію через систему Helsi. Також отримати консультацію і записатися на щеплення від Covid-19 можна, зателефонувавши своєму сімейному лікарю.

В будні дні продовжують працювати кабінети вакцинації від Covid-19 у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси.