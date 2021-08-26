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    Одеситів на вихідних запрошують на вакцинацію від Covid-19

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    Одеситів на вихідних запрошують на вакцинацію від Covid-19

    В Одесі 28 і 29 серпня будуть працювати центри вакцинації від Covid-19

    Центри масової вакцинації від Covid-19 в Одесі будуть працювати два дні – у суботу 28 серпня і неділю 29 серпня з 9:00 до 18:00 за адресами:

    • пров. Семафорний, 4, ТЦ Fontan Sky;
    • вул. Семена Палія, 125-Б, ТЦ «DEPOt», 2 поверх;
    • вул. Толбухіна, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й поверх);
    • парк Горького (вхід з боку вулиці Героїв Крут);
    • вул. Житомирська, 2, ЦПМСД №10;
    • вул. Болгарська, 38, КДЦ МКЛ №1;
    • вул. Левітана, 62, КДЦ №20;
    • пл. Дерев'янка, 1, видавництво «Чорномор'я»;
    • Міжнародний аеропорт «Одеса».

    Для первинної вакцинації наразі використовуються вакцини AstraZeneca (Італія) і CoronaVac (Китай), схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Для ревакцинації, на додаток до цих вакцин, пропонуються Comirnaty / Pfizer і Moderna.

    Рекомендовані терміни ревакцинації складають: для вакцини AstraZeneca – 12 тижнів, CoronaVac – 14-28 днів, Comirnaty/Pfizer – 21-28 днів, Moderna – 28 днів. Як тільки пройшов мінімальний термін - можна робити друге щеплення, щоб у найкоротші терміни забезпечити максимальний захист від Covid-19. Цими вихідними всі одесити, у яких підійшов термін ревакцинації, можуть звернутися в центри масової вакцинації і отримати другу дозу вакцини.

    Вакцинація проводиться безкоштовно, при собі потрібно мати паспорт, ІПН і мобільний телефон. При ревакцинації слід взяти закордонний паспорт для заповнення міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

    Для зручності одеситів організовано попередній онлайн-запис на вакцинацію через систему Helsi. Також отримати консультацію і записатися на щеплення від Covid-19 можна, зателефонувавши своєму сімейному лікарю.

    В будні дні продовжують працювати кабінети вакцинації від Covid-19 у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси.

    Теги: Одеса епідемія щеплення одесити вакцинація коронавірус
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    Одеситів на вихідних запрошують на вакцинацію від Covid-19