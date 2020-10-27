Трагічна пожежа у столичній висотці: одна людина загинула, 20 – евакуйовані (фото)



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На місці події працювало 7 одиниць пожежної техніки Фото: ДСНС

Через запаркованість подвір'я рятувальники не могли під'їхати до будинку

У ніч на вівторок, 27 жовтня, сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:20.

На місці рятувальниками було встановлено, що в 12-поверховому житловому будинку в одній із кімнат квартири на 12 поверсі виникла пожежа на площі 30 кв. м з розповсюдженням вогню на балкон. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Вогнеборці відразу ж приступили до евакуації людей та гасіння пожежі. В ході ліквідації, по сходовій клітині було евакуйовано 20 мешканців будинку, з яких 8 дітей.

О 01:38 пожежу було локалізовано, а о 02:01 ліквідовано.

В ході гасіння пожежі рятувальниками було виявлено тіло чоловіка.

Внаслідок пожежі знищено меблі, домашні речі, закопчено стіни та стелю квартири.

Також під час ліквідації пожежі рятувальники в черговий раз зіштовхнулися з проблемою запаркованості прибудинкової території, що унеможливило проїзд та подальше встановлення пожежної автодрабини для гасіння пожежі із зовнішньої сторони будинку та можливої евакуації мешканців. Окремою перешкодою для швидкої ліквідації пожежі стало значне горюче навантаження в квартирі, що створило велику температуру та заважало пожежним швидко дістатися до осередку пожежі, адже їм доводилось ледь не навколішки пробиратися через гори сміття та непотребу.

На місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 27 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Нагадаємо, 3 вересня у 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4 у Шевченківському районі столиці сталася пожежа.

Під час пожежі у багатоповерхівці житлового комплексу «Зелений острів – 2» одна людина загинула, одна шпиталізована. Зокрема, була шпиталізована людина, яка під час пожежі вибралась на кондиціонер на висоті 24 поверху.