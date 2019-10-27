Вінницькі рятувальники «гасили пожежу» території нафтобази



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На вулиці Залізничній було проведено тактико-спеціальні навчання з гасіння умовної пожежі на підприємстві «Нафтотермінал»

Згідно із тактичним задумом, «пожежа» виникла внаслідок порушення технологічного регламенту при експлуатації резервуару.Охоронець даного підприємства, побачивши загоряння, відразу повідомив про надзвичайну подію працівників Служби порятунку та інші екстрені служби.

Першими до боротьби з вогнем приступили працівники добровільної пожежної дружини, яка знаходяться на території нафтобази. До місця виклику негайно були направлені підрозділи ДСНС, поліції та медичної служб. Прибувши на місце події, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

За словами заступника начальника ДПРЗ-1 Сергія Коломійця, основною метою проведення даних навчань було відпрацювання навичок рятувальників та взаємодія інших служб з гасіння пожеж на об’єктах підвищеної небезпеки.

Такі тренування на різних об’єктах проводяться систематично й мають велике практичне значення, адже дозволяють не лише вивчити особливості подібних об’єктів, а й вдосконалити практичні навички.

До проведення тактико-спеціальних навчань від ДСНС було залучено 11 одиниць спецтехніки та 35 чоловік особового складу.