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    Новини

    Вночі на столичних Осокорках горіли МАФи (фото)

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    Один кіоск згорів повністю, інший&nbsp;&ndash; серйозно пошкоджений вогнем - Вночі на столичних Осокорках горіли МАФи (фото)
    Один кіоск згорів повністю, інший – серйозно пошкоджений вогнем
    Фото: ДСНС

    Причину загорання кіосків встановлюють правоохоронці

    У четвер, 5 листопада, сталася пожежа у двох металевих кіосках на вул. Гришка, 3 у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:33.

    До місця виклику було направлено рятувальників 24 пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, сталося загоряння сміття на відкритій території між двома металевими кіосками, розміром 2х4 та 2х6 м з розповсюдженням вогню на них. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 23:50 бійці локалізували пожежу, а о 00:03 ліквідували. 

    Внаслідок займання один кіоск згорів повністю, а в іншого пошкоджені пластикові вікна, вхідні двері, закопчені стіни та стеля.

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    Вночі на столичних Осокорках горіли МАФи (фото)
    Вночі на столичних Осокорках горіли МАФи (фото)

    На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується правоохоронними органами.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники МАФи
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