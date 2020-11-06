Вночі на столичних Осокорках горіли МАФи (фото)

Один кіоск згорів повністю, інший – серйозно пошкоджений вогнем

Причину загорання кіосків встановлюють правоохоронці

У четвер, 5 листопада, сталася пожежа у двох металевих кіосках на вул. Гришка, 3 у Дарницькому районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:33.

До місця виклику було направлено рятувальників 24 пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, сталося загоряння сміття на відкритій території між двома металевими кіосками, розміром 2х4 та 2х6 м з розповсюдженням вогню на них. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 23:50 бійці локалізували пожежу, а о 00:03 ліквідували.

Внаслідок займання один кіоск згорів повністю, а в іншого пошкоджені пластикові вікна, вхідні двері, закопчені стіни та стеля.

На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується правоохоронними органами.