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    На Оболоні в палаючій автівці виявили труп

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    Автомобіль загорівся після зіткнення зі стіною - На Оболоні в палаючій автівці виявили труп
    Автомобіль загорівся після зіткнення зі стіною
    Фото ілюстративне

    Чоловік загинув під час ДТП

    У неділю, 4 жовтня, в Оболонському районі Києва автомобіль врізався у стіну гаражів і загорівся.

    Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

    «Увечері надійшов виклик з Оболонського району, що на вулиці горить авто, а в ньому труп. Прибувши на місце, бригада ЕМД (екстреної медичної допомоги. – Ред.) зафіксувала смерть чоловіка», - йдеться в повідомленні.

    З’ясувалося, що 44-річний водій на ходу врізався в стіну гаражів. Одержані травми виявилися несумісними з життям.

    Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 5 жовтня, сталася пожежа на бульварі Вацлава Гавела, 7-Б у Солом'янському районі столиці. У дворі 5-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Nissan Almera виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч припаркований автомобіль Skoda Octavia.

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