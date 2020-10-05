На Оболоні в палаючій автівці виявили труп



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Автомобіль загорівся після зіткнення зі стіною Фото ілюстративне

Чоловік загинув під час ДТП

У неділю, 4 жовтня, в Оболонському районі Києва автомобіль врізався у стіну гаражів і загорівся.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

«Увечері надійшов виклик з Оболонського району, що на вулиці горить авто, а в ньому труп. Прибувши на місце, бригада ЕМД (екстреної медичної допомоги. – Ред.) зафіксувала смерть чоловіка», - йдеться в повідомленні.

З’ясувалося, що 44-річний водій на ходу врізався в стіну гаражів. Одержані травми виявилися несумісними з життям.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 5 жовтня, сталася пожежа на бульварі Вацлава Гавела, 7-Б у Солом'янському районі столиці. У дворі 5-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Nissan Almera виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч припаркований автомобіль Skoda Octavia.