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    Вночі під Києвом вщент згоріли дві автівки (фото)

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    Вогнем знищено автомобілі Volkswagen Passat та Smart&nbsp; - Вночі під Києвом вщент згоріли дві автівки (фото)
    Вогнем знищено автомобілі Volkswagen Passat та Smart 
    Фото: ДСНС

    Причини виникнення пожежі встановлюються

    У ніч на понеділок, 10 серпня, сталося загорання автомобіля в с. Петропавлівська Борщагівка по вул. Черкаська. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 03:24.

    Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що відбувається горіння двох легкових автомобілів та є загроза перекидання вогню на поруч розташований автомобіль.

    Пожежу було локалізовано о 03:46, повністю ліквідовано о 04:10.

    Внаслідок загорання вогнем знищено легкові автомобілі Volkswagen Passat та Smart та пошкоджено лакофарбове покриття автомобіля Ford Fusion.

    До гасіння пожежі залучалися 3 одиниці техніки, 8 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 9 серпня сталася пожежа у складських приміщеннях на вул. Василя Верховинця, 12 у Святошинському районі столиці.

    пожежа
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