Вночі під Києвом вщент згоріли дві автівки (фото)



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Вогнем знищено автомобілі Volkswagen Passat та Smart Фото: ДСНС

Причини виникнення пожежі встановлюються

У ніч на понеділок, 10 серпня, сталося загорання автомобіля в с. Петропавлівська Борщагівка по вул. Черкаська. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 03:24.

Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що відбувається горіння двох легкових автомобілів та є загроза перекидання вогню на поруч розташований автомобіль.

Пожежу було локалізовано о 03:46, повністю ліквідовано о 04:10.

Внаслідок загорання вогнем знищено легкові автомобілі Volkswagen Passat та Smart та пошкоджено лакофарбове покриття автомобіля Ford Fusion.

До гасіння пожежі залучалися 3 одиниці техніки, 8 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 9 серпня сталася пожежа у складських приміщеннях на вул. Василя Верховинця, 12 у Святошинському районі столиці.