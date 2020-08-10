У Києві горіли склади (фото)



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Вогонь охопив площу 150 кв. м Фото: ДСНС

Вогнем пошкоджено канцтовари й товари господарчого вжитку, що зберігалися на складі

У неділю, 9 серпня, сталася пожежа на вул. Василя Верховинця, 12 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві об 11:44.

На місце пожежі було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що у двоповерховому складському приміщенні розміром 100 x 30 м, на другому поверсі в роздягальні виникла пожежа з розповсюдженням вогню через отвір у підлозі на перший поверх. Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

О 12:41 рятувальники локалізували пожежу на площі 150 кв. м, а о 13:45 ліквідували.

Внаслідок пожежі пошкоджено: канцтовари, товари господарчого вжитку, закопчено стіни та стелю приміщення.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 чоловіка особового складу підрозділів ДСНС.

Травмованих та загиблих на пожежі не виявлено.

Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.