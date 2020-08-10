У Києві горіли склади (фото)
Вогнем пошкоджено канцтовари й товари господарчого вжитку, що зберігалися на складі
У неділю, 9 серпня, сталася пожежа на вул. Василя Верховинця, 12 у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві об 11:44.
На місце пожежі було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що у двоповерховому складському приміщенні розміром 100 x 30 м, на другому поверсі в роздягальні виникла пожежа з розповсюдженням вогню через отвір у підлозі на перший поверх. Про це повідомляє пресслужба столичних рятувальників.
О 12:41 рятувальники локалізували пожежу на площі 150 кв. м, а о 13:45 ліквідували.
Внаслідок пожежі пошкоджено: канцтовари, товари господарчого вжитку, закопчено стіни та стелю приміщення.
На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 23 чоловіка особового складу підрозділів ДСНС.
Травмованих та загиблих на пожежі не виявлено.
Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.