Вночі у будинку поблизу зоопарку сталася пожежа: загинув чоловік



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Пожежа сталася у квартирі на четвертому поверсі 5-поверхівки Фото: ДСНС

Тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

У ніч на понеділок, 9 грудня, сталася пожежа в одній із двохкімнатних квартир на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Богдана Гаврилишина, 16 (колишня вул. Ванди Василевської) у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 3:54.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в одній із кімнат. У ході ліквідації пожежі в кімнаті, де сталося займання, було виявлено тіло чоловіка 1952 року народження, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

О 4:21 пожежа була локалізована, а о 4:29 – ліквідована.

Внаслідок займання пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 16 чоловік особового складу ГУ ДСНС України у Києві.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Як повідомлялося, 7 грудня сталася пожежу у приватному житловому будинку у с. Пшеничне Васильківського району, внаслідок якої загинув чоловік.