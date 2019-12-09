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    Вночі у будинку поблизу зоопарку сталася пожежа: загинув чоловік

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    Пожежа сталася у квартирі на четвертому поверсі 5-поверхівки - Вночі у будинку поблизу зоопарку сталася пожежа: загинув чоловік
    Пожежа сталася у квартирі на четвертому поверсі 5-поверхівки
    Фото: ДСНС

    Тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

    У ніч на понеділок, 9 грудня, сталася пожежа в одній із двохкімнатних квартир на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Богдана Гаврилишина, 16 (колишня вул. Ванди Василевської) у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до Служби порятунку 101 о 3:54.

    По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в одній із кімнат. У ході ліквідації пожежі в кімнаті, де сталося займання, було виявлено тіло чоловіка 1952 року народження, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    О 4:21 пожежа була локалізована, а о 4:29 – ліквідована.

    Внаслідок займання пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю квартири.

    До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 16 чоловік особового складу ГУ ДСНС України у Києві.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 7 грудня сталася пожежу у приватному житловому будинку у с. Пшеничне Васильківського району, внаслідок якої загинув чоловік.

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