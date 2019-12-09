На Вінниччині під час пожежі постраждала родина з двома дітьми
Опіки отримали 10-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Батька дітей госпіталізували, мати - потрапила до реанімації
6 грудня о 19:48 рятувальникам повідомили про пожежу житлового будинку на вулиці Халтуріна у місті Тульчин. Прибувши на місце події, надзвичайники з‘ясували,що мешканців будинку евакуювали ще до прибуття підрозділу. Осередком загоряння виявилася кухня площею 50 кв.м.
Пожежу ліквідували о 20:22.
Під час загоряння постраждали двоє дорослих та двоє малолітніх дітей.
10-річний хлопчик та 13-річна дівчинка наразі знаходяться в ортопедичному відділенні районної лікарні.
48-річного батька дітей з термічними опіками 4% обох кистей також госпіталізовано до медзакладу. У найважчому стані 34-річна жінка. Її одразу доправили до реанімаційного відділення із 40% опіками всього тіла.
Ймовірна причина виникнення загоряння - порушення правил пожежної безпеки під час використання електронагрівальних приладів.