На Вінниччині під час пожежі постраждала родина з двома дітьми



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Опіки отримали 10-річний хлопчик та 13-річна дівчинка. Батька дітей госпіталізували, мати - потрапила до реанімації

6 грудня о 19:48 рятувальникам повідомили про пожежу житлового будинку на вулиці Халтуріна у місті Тульчин. Прибувши на місце події, надзвичайники з‘ясували,що мешканців будинку евакуювали ще до прибуття підрозділу. Осередком загоряння виявилася кухня площею 50 кв.м.

Пожежу ліквідували о 20:22.

Під час загоряння постраждали двоє дорослих та двоє малолітніх дітей.

10-річний хлопчик та 13-річна дівчинка наразі знаходяться в ортопедичному відділенні районної лікарні.

48-річного батька дітей з термічними опіками 4% обох кистей також госпіталізовано до медзакладу. У найважчому стані 34-річна жінка. Її одразу доправили до реанімаційного відділення із 40% опіками всього тіла.

Ймовірна причина виникнення загоряння - порушення правил пожежної безпеки під час використання електронагрівальних приладів.