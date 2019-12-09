Кількість жертв пожежі в Одесі перевищила 10
Рятувальники знайшли ще два тіла
У результаті пожежі в Одесі загинули вже 12 людей. Про це повідомляє прес-служба поліції.
Як зазначається, рятувальники знайшли тіла ще двох людей.
«Станом на 7:15 9 грудня знайдено ще два тіла. Проводяться заходи щодо їх впізнання», - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось про 10 загиблих в результаті пожежі в Одесі.
Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 та 6 грудня в Одесі було голошено траур.
Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.
Зазначимо, поліція Одеської області в рамках кримінального провадження за фактом пожежі в одеському коледжі встановила перших підозрюваних.
Однією з причин пожежі вважають пробеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали понад 30 людей. Друга версія - підпал.