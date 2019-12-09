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    Кількість жертв пожежі в Одесі перевищила 10

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    Кількість жертв пожежі в Одесі перевищила 10

    Рятувальники знайшли ще два тіла

    У результаті пожежі в Одесі загинули вже 12 людей. Про це повідомляє прес-служба поліції.

    Як зазначається, рятувальники знайшли тіла ще двох людей.

    «Станом на 7:15 9 грудня знайдено ще два тіла. Проводяться заходи щодо їх впізнання», - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялось про 10 загиблих в результаті пожежі в Одесі.

    Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

    5 та 6 грудня в Одесі було голошено траур.

    Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.

    Зазначимо, поліція Одеської області в рамках кримінального провадження за фактом пожежі в одеському коледжі встановила перших підозрюваних.

    Однією з причин пожежі вважають пробеми з проводкою в будівлі, яка не змінювалася з 1996 року. В результаті пожежі постраждали понад 30 людей. Друга версія - підпал.

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