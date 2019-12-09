На Київщині під час пожежі в будинку загинув пенсіонер (фото)



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Горіли стіни та речі в будинку Фото: ДСНС

Тіло чоловіка в палаючому будинку виявили вогнеборці

7 грудня сталася пожежу у приватному житловому будинку у с. Пшеничне Васильківського району, внаслідок якої загинув чоловік. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 20:28.

До місця виклику було направлено чергові караули 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків та 48-го Державного пожежно-рятувального поста смт Гребінки.

«По прибуттю рятувальниками встановлено, що горять стіни та речі домашнього вжитку у житловому будинку. Внаслідок пожежі загинув чоловік 1947 р. н.», - інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу було локалізовано о 20:58 та повністю ліквідовано о 21:11.

На місці події залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.