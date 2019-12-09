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    На Київщині під час пожежі в будинку загинув пенсіонер (фото)

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    Горіли стіни та речі в будинку - На Київщині під час пожежі в будинку загинув пенсіонер (фото)
    Горіли стіни та речі в будинку
    Фото: ДСНС

    Тіло чоловіка в палаючому будинку виявили вогнеборці

    7 грудня сталася пожежу у приватному житловому будинку у с. Пшеничне Васильківського району, внаслідок якої загинув чоловік. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Васильківського району о 20:28.

    До місця виклику було направлено чергові караули 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків та 48-го Державного пожежно-рятувального поста смт Гребінки.

    «По прибуттю рятувальниками встановлено, що горять стіни та речі домашнього вжитку у житловому будинку. Внаслідок пожежі загинув чоловік 1947 р. н.», - інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 20:58 та повністю ліквідовано о 21:11.

    На місці події залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

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    На Київщині під час пожежі в будинку загинув пенсіонер (фото)
    На Київщині під час пожежі в будинку загинув пенсіонер (фото)

    Причина пожежі встановлюється.

    пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники будинок чоловік
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